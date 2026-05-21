Cambiar membrillos por repuestos para una camioneta: así fue la llamativa licitación que lanzó el Ejército Argentino
El Ejército Argentino abrió un proceso para permutar toneladas de membrillos cultivados en campos militares por piezas mecánicas destinadas a reparar una Chevrolet S10. La medida llamó la atención en redes sociales y reavivó el debate sobre el financiamiento de las Fuerzas Armadas.
El Ejército Argentino volvió a quedar en el centro de la escena tras la difusión de una particular licitación pública que rápidamente generó repercusiones en redes sociales y en el ámbito político. La fuerza armada abrió un proceso para intercambiar toneladas de membrillos por repuestos mecánicos destinados a reparar una camioneta Chevrolet S10 modelo 2010.
La convocatoria fue publicada en el portal oficial Comprar y corresponde a una licitación privada de urgencia bajo el título “PERMUTA TN DE MEMBRILLO POR REPUESTOS PARA CAMIONETA CHEVROLET S10 2.8 TDI STD 4X4 MODELO 2010 - ECN”.
Membrillos por respuestos para una camioneta: los detalles de la particular licitación pública
El procedimiento prevé utilizar fruta cultivada en campos administrados por Remonta y Veterinaria del Ejército como forma de pago para adquirir insumos mecánicos necesarios para un vehículo radicado en la localidad mendocina de San Rafael.
El acto de apertura de sobres está previsto para el próximo 27 de mayo a las 10 y la adjudicación recaerá sobre la empresa que solicite la menor cantidad de membrillos a cambio de los repuestos requeridos. Según establece el pliego oficial, el adjudicatario tendrá 30 días para entregar las piezas y luego contará con 20 días adicionales para retirar la fruta de la finca militar.
La lista de elementos solicitados incluye 31 repuestos diferentes para la camioneta Chevrolet S10. Entre ellos, figuran:
- Filtros de aire
- Aceite
- Combustible
- Masas delanteras ABS
- Semiejes completos
- Bieletas
- Rótulas de suspensión
- Brazos auxiliares
- Bujes
- Extremos de dirección
- Bomba de agua
- Amortiguadores
- Pastillas de freno
- Escobillas
- Limpiaparabrisas
Aunque la operatoria llamó la atención por lo inusual, personas vinculadas al funcionamiento interno de las Fuerzas Armadas señalaron que este tipo de permutas no son nuevas y suelen realizarse cuando determinados productos perecederos no logran comercializarse en el mercado convencional.
Esta situación escaló rápidamente en redes sociales, donde el diputado nacional Rodolfo Tailhade cuestionó el procedimiento y apuntó contra el ministro de Defensa, Carlos Presti. “¿Hay plata para los F-16 pero no para comprar repuestos que necesita el Ejército?”, escribió.
En respuesta, el influencer libertario Nicolás Promanzio defendió el mecanismo y recordó que durante gestiones anteriores también se realizaron permutas similares con productos agrícolas y otros bienes del Ejército. De hecho, el portal Comprar registra múltiples antecedentes de este tipo de operaciones: entre ellas aparecen intercambios de caballos reformados por insumos veterinarios, maíz por agroquímicos, frutas por maquinaria de mantenimiento y camionetas fuera de servicio por materiales sanitarios.
La actual convocatoria fue relanzada luego del fracaso de una licitación previa con condiciones similares. La decisión quedó formalizada en un documento firmado el 15 de mayo por el coronel Ángel Octavio Peluffo, titular de Remonta y Veterinaria.
Mientras tanto, el Gobierno nacional analiza nuevas fuentes de financiamiento para las Fuerzas Armadas. Según trascendió, el plan oficial contempla destinar parte de los ingresos provenientes de futuras privatizaciones, concesiones y ventas de bienes militares para reforzar el presupuesto operativo del sector.