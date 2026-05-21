El llamado, publicado en el portal Comprar, tiene la intención de permutar fruta cultivados en los campos de Remonta y Veterinaria, dependientes de la fuerza armada, por respuestos para para reparar un vehículo ubicado en la localidad mendocina de San Rafael. Foto: Salta News

El Ejército Argentino volvió a quedar en el centro de la escena tras la difusión de una particular licitación pública que rápidamente generó repercusiones en redes sociales y en el ámbito político. La fuerza armada abrió un proceso para intercambiar toneladas de membrillos por repuestos mecánicos destinados a reparar una camioneta Chevrolet S10 modelo 2010.

La convocatoria fue publicada en el portal oficial Comprar y corresponde a una licitación privada de urgencia bajo el título “PERMUTA TN DE MEMBRILLO POR REPUESTOS PARA CAMIONETA CHEVROLET S10 2.8 TDI STD 4X4 MODELO 2010 - ECN”.

Ejército Argentino. Foto: Ejército Argentino

Membrillos por respuestos para una camioneta: los detalles de la particular licitación pública

El procedimiento prevé utilizar fruta cultivada en campos administrados por Remonta y Veterinaria del Ejército como forma de pago para adquirir insumos mecánicos necesarios para un vehículo radicado en la localidad mendocina de San Rafael.

El acto de apertura de sobres está previsto para el próximo 27 de mayo a las 10 y la adjudicación recaerá sobre la empresa que solicite la menor cantidad de membrillos a cambio de los repuestos requeridos. Según establece el pliego oficial, el adjudicatario tendrá 30 días para entregar las piezas y luego contará con 20 días adicionales para retirar la fruta de la finca militar.

La lista de elementos solicitados incluye 31 repuestos diferentes para la camioneta Chevrolet S10. Entre ellos, figuran:

Filtros de aire

Aceite

Combustible

Masas delanteras ABS

Semiejes completos

Bieletas

Rótulas de suspensión

Brazos auxiliares

Bujes

Extremos de dirección

Bomba de agua

Amortiguadores

Pastillas de freno

Escobillas

Limpiaparabrisas

Aunque la operatoria llamó la atención por lo inusual, personas vinculadas al funcionamiento interno de las Fuerzas Armadas señalaron que este tipo de permutas no son nuevas y suelen realizarse cuando determinados productos perecederos no logran comercializarse en el mercado convencional.

Esta situación escaló rápidamente en redes sociales, donde el diputado nacional Rodolfo Tailhade cuestionó el procedimiento y apuntó contra el ministro de Defensa, Carlos Presti. “¿Hay plata para los F-16 pero no para comprar repuestos que necesita el Ejército?”, escribió.

En respuesta, el influencer libertario Nicolás Promanzio defendió el mecanismo y recordó que durante gestiones anteriores también se realizaron permutas similares con productos agrícolas y otros bienes del Ejército. De hecho, el portal Comprar registra múltiples antecedentes de este tipo de operaciones: entre ellas aparecen intercambios de caballos reformados por insumos veterinarios, maíz por agroquímicos, frutas por maquinaria de mantenimiento y camionetas fuera de servicio por materiales sanitarios.

El Ejército Argentino lanzó una licitación para canjear membrillos por repuestos mecánicos para una camioneta. Foto: Freepik.

La actual convocatoria fue relanzada luego del fracaso de una licitación previa con condiciones similares. La decisión quedó formalizada en un documento firmado el 15 de mayo por el coronel Ángel Octavio Peluffo, titular de Remonta y Veterinaria.

Mientras tanto, el Gobierno nacional analiza nuevas fuentes de financiamiento para las Fuerzas Armadas. Según trascendió, el plan oficial contempla destinar parte de los ingresos provenientes de futuras privatizaciones, concesiones y ventas de bienes militares para reforzar el presupuesto operativo del sector.