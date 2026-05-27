En un nuevo mensaje para EEUU, el Gobierno busca instalar en el Congreso una agenda sobre explotación de “tierras raras”
La diputada nacional de La Libertad Avanza, Silvana Giudici, organiza para este jueves el Segundo Seminario “Minería para un futuro digital: el oro estratégico del siglo XXI”. La agenda que se busca instalar en sintonía con Washington.
En sintonía con la estrategia geopolítica de Estados Unidos, el Gobierno de Javier Milei busca empezar a instalar la agenda sobre la explotación de tierras raras en la Argentina.
En este marco, la diputada nacional de La Libertad Avanza, Silvana Giudici, organiza para este jueves a las 11 en el Salón Delia Parodi del Congreso el II Seminario “Minería para un futuro digital: el oro estratégico del siglo XXI”.
El evento pondrá en debate la importancia de las tierras raras en las nuevas tecnologías y en la transición energética hacia fuentes alternativas y reunirá a las autoridades de las comisiones de Minería, Energía y Medio Ambiente junto a funcionarios nacionales y especialistas.
El objetivo del encuentro será “analizar el potencial minero tecnológico y su inclusión en el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI)”.
Se apuntará a articular una “visión estratégica integral entre el sector público, el ámbito científico-académico y especialistas del sector privado para optimizar el aprovechamiento de las tierras raras de modo sostenible, soberano e innovador, transformando el potencial geológico del país en un motor de la productividad, el empleo y la sustentabilidad ambiental”.
Además de Giudici, la jornada de debate en el Congreso tendrá como expositores al subsecretario de Política Minera de la Nación, Federico Caeiro; al director del Instituto de Geología y Recursos Naturales (IGRM), Martín Gozálvez; el especialista en energías renovables Tomás Trusso; el presidente de la comisión de Energía y Combustibles de la Cámara baja, Facundo Correa Llano; y la presidenta de la comisión de Minería, Fernanda Ávila.
El proyecto enviado al RIGI
La apertura del evento estará a cargo de Silvana Giudici, autora de un proyecto de ley que promueve la inclusión explícita de las tierras raras dentro del RIGI.
Dicha iniciativa busca consolidar un marco legal sólido para atraer inversiones de gran escala y posicionar a la Argentina como un actor clave internacional en la exploración de estos recursos críticos indispensables para la industria tecnológica y la generación de energía limpia.
Las tierras raras son parte de la carrera extractivista que Estados Unidos emprendió a nivel mundial, con China como principal competencia, y que está definiendo el tablero geopolítico mundial.
¿Qué son las tierras raras y que rol cumple la Argentina?
Se trata de metálicos pertenecientes a 17 elementos químicos que están presentes en la corteza terrestre pero cuya extracción suele ser compleja y costosa.
Argentina posee reservas pero no tiene una producción activa y su participación actual en el mercado es prácticamente nula.