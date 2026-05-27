Matias Greisert
Por Matias Greisert
miércoles, 27 de mayo de 2026, 23:58
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Sesión en la Cámara de Diputados.
Sesión en la Cámara de Diputados. Foto: Noticias Argentinas

En sintonía con la estrategia geopolítica de Estados Unidos, el Gobierno de Javier Milei busca empezar a instalar la agenda sobre la explotación de tierras raras en la Argentina.

En este marco, la diputada nacional de La Libertad Avanza, Silvana Giudici, organiza para este jueves a las 11 en el Salón Delia Parodi del Congreso el II Seminario “Minería para un futuro digital: el oro estratégico del siglo XXI”.

Silvana Giudici, ex Enacom
Silvana Giudici

El evento pondrá en debate la importancia de las tierras raras en las nuevas tecnologías y en la transición energética hacia fuentes alternativas y reunirá a las autoridades de las comisiones de Minería, Energía y Medio Ambiente junto a funcionarios nacionales y especialistas.

El objetivo del encuentro será “analizar el potencial minero tecnológico y su inclusión en el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI)”.

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Tierras raras. Foto: AgendAR
Tierras raras. Foto: AgendAR

Se apuntará a articular una “visión estratégica integral entre el sector público, el ámbito científico-académico y especialistas del sector privado para optimizar el aprovechamiento de las tierras raras de modo sostenible, soberano e innovador, transformando el potencial geológico del país en un motor de la productividad, el empleo y la sustentabilidad ambiental”.

Además de Giudici, la jornada de debate en el Congreso tendrá como expositores al subsecretario de Política Minera de la Nación, Federico Caeiro; al director del Instituto de Geología y Recursos Naturales (IGRM), Martín Gozálvez; el especialista en energías renovables Tomás Trusso; el presidente de la comisión de Energía y Combustibles de la Cámara baja, Facundo Correa Llano; y la presidenta de la comisión de Minería, Fernanda Ávila.

El proyecto enviado al RIGI

La apertura del evento estará a cargo de Silvana Giudici, autora de un proyecto de ley que promueve la inclusión explícita de las tierras raras dentro del RIGI.

Silvana Giudici.
Silvana Giudici. Foto: NA

Dicha iniciativa busca consolidar un marco legal sólido para atraer inversiones de gran escala y posicionar a la Argentina como un actor clave internacional en la exploración de estos recursos críticos indispensables para la industria tecnológica y la generación de energía limpia.

Las tierras raras son parte de la carrera extractivista que Estados Unidos emprendió a nivel mundial, con China como principal competencia, y que está definiendo el tablero geopolítico mundial.

Acuerdo entre Chile y EEUU por minerales críticos y tierras raras.
Acuerdo entre Chile y EEUU por minerales críticos y tierras raras. Foto: EFE

¿Qué son las tierras raras y que rol cumple la Argentina?

Se trata de metálicos pertenecientes a 17 elementos químicos que están presentes en la corteza terrestre pero cuya extracción suele ser compleja y costosa.

Argentina posee reservas pero no tiene una producción activa y su participación actual en el mercado es prácticamente nula.