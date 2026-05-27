A qué hora se vota por la Reforma Laboral en Diputados. Foto: Flickr

Con la presentación en la Cámara de Diputados de los proyectos para regular el lobby y el llamado “Súper RIGI”, el Gobierno de Javier Milei avanza en el nuevo paquete de leyes.

Por otro lado, el Poder Ejecutivo ya había remitido al Senado el proyecto de derogación de la Ley de Etiquetado Frontal de Alimentos y la iniciativa para regular los juegos de azar en línea.

La iniciativa para regular la gestión de intereses (lobby) será tratada en un plenario de comisiones integrado por Asuntos Constitucionales y Legislación General.

Debate en comisión. Foto: NA

Uno por uno, los proyectos presentados por el Gobierno

El proyecto de “Super RIGI”, que establece suculentos beneficios fiscales a grandes inversiones en industrias energéticas y de la economía del conocimiento, será debatido por la comisión de Presupuesto y Hacienda será cabecera, mientras que Industria (presidida por el aliado José Luis Garrido) y posiblemente Ciencia y Tecnología (Martín Yeza del PRO) se acoplarán en modalidad de plenario.

En el caso de la ley de prevención de la ludopatía digital, que ingresó por el Senado, ya tiene designados los tres giros de comisión: Legislación General, Salud, y Justicia y Asuntos Penales.

El proyecto para derogar la Ley de Etiquetado Frontal de Alimentos probablemente reciba tratamiento en la comisión de Salud, que es controlada por el oficialismo.

Ley de etiquetado, salud

En cuanto a la viabilidad política, los números juegan a favor del oficialismo, especialmente en las leyes que ingresaron por la Cámara de Diputados: la “ley de lobby” y la de “Súper RIGI”.

Más allá de que la oposición dura se pronuncie en contra, el oficialismo podrá construir una cómoda mayoría con sus habituales aliados, quienes ya le dieron los votos cuando se trató el primer RIGI en la Ley Bases.

En el caso de la ley contra la ludopatía se abre un escenario más incierto, porque la media sanción que obtuvo la ley del 2024 con 139 votos a favor de prohibir la publicidad de juegos de azar, sumado a las abstenciones del PRO y la UCR, dejan un panorama mucho más brumoso sobre cómo actuará la oposición y los sectores dialoguistas frente a una ley más moderada que no se mete con el corazón del negocio de las apuestas online.

Apuestas online

La ley de Etiquetado Frontal fue una conquista del Congreso en el año 2021 que fue posible gracias a la correlación de fuerzas que había en aquel momento, muy diferente a la actual.

Si bien hubo una renovación muy fuerte de las caras de los legisladores nacionales, especialmente en la Cámara de Diputados, no va a ser demasiado fácil para el PRO y la UCR justificar un cambio de 180 grados en las posturas que tuvieron hace cinco años cuando el tema se trató en el Congreso.

Antes del Mundial, posiblemente el 4 de junio, se realizaría una sesión en el Senado para tratar pliegos judiciales, la aprobación de un plan de pago a dos fondos buitre por 171 millones de dólares de deuda pendiente de los canjes y el proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada.