Mendoza prueba el reconocimiento facial con IA en las cámaras de seguridad de las calles: ya hubo una detención

Lo anunció la ministra de Seguridad, Mercedes Rus. El sistema toma de referencia las bases de datos judiciales y policiales actualizadas.

Mendoza ya prueba en las cámaras de seguridad de la vía pública el reconocimiento facial con inteligencia artificial. Gracias a esta tecnología ya se detuvo a una persona que tenía pedido de citación, informó la ministra de Seguridad de la Provincia, Mercedes Rus.

"En esta etapa inicial, la tecnología ya permitió generar una alerta que derivó en la detención de una persona con pedido de citación y comparendo vigente“, relató Rus en la red social X.

Mendoza prueba el reconocimiento facial en las cámaras de seguridad de las calles. Video: X Mercedes Rus

Rus contó también que las cámaras informan en tiempo real las posibles coincidencias con bases de datos judiciales y emitir alertas automáticas al Centro Estratégico de Operaciones (CEO), que coordina la intervención en territorio.

Para proceder a emitir una alerta sobre una persona posiblemente sospechosa, el sistema toma de referencia las bases de datos judiciales y policiales actualizadas.

Luego actúa sin intervención humana en la comparación de rostros, reduciendo márgenes de error y optimizando recursos.

“Para preservar la confidencialidad de los puntos donde se está probando esta nueva tecnología mostramos como ejemplo el funcionamiento del sistema en las cámaras del Servicio Penitenciario, donde el reconocimiento facial ya está operativo en los sectores de control”, explicó Rus junto al video que publicó.