Identificaron y detuvieron a un joven por el crimen de una mujer en Villa Luzuriaga

El joven de 19 años fue detenido gracias al trabajo de las cámaras de seguridad del municipio. La víctima de 47 años fue asesinada frente a su hijo.

Detención de un joven por el crimen de una mujer en Villa Luzuriaga. Foto: Captura de video.

Una mujer fue asesinada frente a su hijo adolescente durante un intento de robo en Villa Luzuriaga y por el hecho ya hay un joven detenido, mientras que otros dos delincuentes menores se encuentran prófugos.

Luego de la denuncia, se dio inicio a la investigación, la cual permitió dar a conocer los movimientos que realizaron los jóvenes tras cometer el crimen de Suárez.

Se procedió al despliegue de tareas de campo y, como resultado del relevamiento de cámaras privadas y municipales, se estableció que los autores ingresaron a un supermercado, ubicado a seis cuadras de donde sucedió el crimen y uno de ellos compró un agua mineral la cual abonó con una aplicación de pago virtual a nombre de Máximo José Leguizamón, de 17 años.

Detención del autor del crimen de una mujer en Villa Luzuriaga. Video: COM La Matanza.

Se supo que el menor tenía domicilio en Rafael Castillo por lo que se procedió a la realización de un allanamiento de urgencia, el cual dio resultado negativo.

En medio de la investigación también se pudo comprobar que los tres ladrones, luego de salir del supermercado, se tomaron un remis en una agencia cercana, por lo que las autoridades se entrevistaron con el chofer del auto Fiat Siena, quien confirmó que trasladó a los acusados hasta la calle Beasley al 1284, en Rafael Castillo.

El conductor destacó que uno de los jóvenes abonó el viaje con una billetera virtual a nombre de Alex Uriel Muñoz, de 19 años, de quien, tras obtener imagen de RENAPER, el sujeto lo reconoció como uno de los que estaban a bordo del auto.

Detención de un joven por el crimen de una mujer en Villa Luzuriaga. Foto: Captura de video.

Al identificarlo como uno de los autores del robo y crimen, se llevó a cabo un procedimiento de urgencia en su domicilio, lugar donde se logró su inmediata captura. Se informó que al momento de su detención tenía puesta la misma vestimenta que utilizó durante el hecho delictivo.

Por otra parte, en dicha diligencia se logró identificar al tercer involucrado, pero se preserva su identidad al tratarse de un menor y, pese a que se allanó su domicilio, continúa prófugo.