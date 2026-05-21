Nueva medida para ingresar a EEUU Foto: Foto generada con IA Canal 26

El Gobierno aceleró las gestiones diplomáticas y operativas con el objetivo de lograr la reincorporación de Argentina al Programa de Exención de Visa de Estados Unidos, una plataforma conocida internacionalmente como Visa Waiver, que facultará a los ciudadanos argentinos a ingresar al territorio norteamericano por motivos de turismo o actividades comerciales durante un plazo máximo de 90 días sin la obligación de sustanciar el trámite presencial en el consulado. La reactivación de este mecanismo fue ratificada por la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, quien precisó que el despliegue del sistema constituye una prioridad central de la gestión actual.

Las autoridades argentinas coordinan mesas de trabajo técnicas con el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos para cumplimentar los estándares informáticos requeridos. Al respecto, Monteoliva detalló el cronograma previsto y señaló que “la idea es que el primer semestre del año que viene ya sea una realidad la Visa Waiver. Es un tema importantísimo y prioridad de gestión. Paso a paso vamos adelantando homologación de datos, trazabilidad y sistemas tecnológicos”.

En esa misma línea, advirtió sobre la complejidad del entramado administrativo al manifestar que “estamos trabajando para que los argentinos entren sin visa a los Estados Unidos. No es tan sencillo, no es solamente una decisión política o administrativa. Hemos tenido reuniones con Homeland Security, siempre y cuando completemos todo el proceso para el 2027”.

Qué es Visa Waiper y la diferencia con el trámite actual

El Programa de Exención de Visa (VWP) funciona actualmente como un beneficio para los ciudadanos de más de 40 naciones, una lista que incluye a socios globales como España, Italia, Japón, Corea del Sur y Chile. Argentina formó parte de este selecto grupo durante la década del 90, pero resultó excluida del esquema de facilidades migratorias luego del estallido de la crisis socioeconómica del año 2001.

De consolidarse el acuerdo bilateral, aquellas personas que quieran viajar a territorio norteamericano ya no se verán obligados a rellenar el formulario DS-160, abonar los aranceles consulares tradicionales ni someterse a las entrevistas personales en la sede diplomática, un circuito que generó reiteradas quejas en el último tiempo debido a las prolongadas demoras en la asignación de turnos.

En su reemplazo, los turistas solo deberán tramitar de forma remota una credencial denominada Sistema Electrónico para la Autorización de Viaje (ESTA). Cabe destacar que la Visa Waiver posee limitaciones estrictas, dado que solo autoriza traslados de corta duración por recreación, tránsito o negocios y queda prohibido utilizar el permiso para trabajar, cursar estudios académicos o fijar la residencia permanente en el país de destino.

Los requisitos de Estados Unidos para aprobar la Visa Waiver

La inclusión en el programa de exención no depende únicamente de una afinidad diplomática, sino del cumplimiento de un riguroso protocolo en materia de control documental y cooperación policial. Para que la Casa Blanca valide la postulación, el Estado argentino debe acreditar los siguientes requisitos: