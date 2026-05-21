Diputados: el Gobierno logró la media sanción al cambio del régimen de zonas frías Foto: NA: DAMIAN DOPACIO

La Cámara de Diputados aprobó este miércoles con media sanción el proyecto de ley del Gobierno que busca reducir el alcance geográfico del régimen de zona fría, y de esa manera recortar el sistema de subsidios al consumo de gas.

Tras más de 11 horas de sesión, la iniciativa recogió 132 votos afirmativos, 105 negativos y cuatro abstenciones, y fue girada al Senado donde el Gobierno espera su sanción definitiva.

El Gobierno aprobó un recorte de subsidios al gas por Zonas Frías Foto: NA

Para anotarse este triunfo legislativo, el oficialismo contó con el apoyo de los diputados del PRO, la UCR, el MID, Innovación Federal, Independencia, y Producción y Trabajo.

Solamente se desprendió del esquema de habituales aliados los tres diputados de Elijo Catamarca (que responden al gobernador Raúl Jalil), quienes se abstuvieron.

Además votó a favor Karina Banfi (Adelante Buenos Aires), quien en la previa se había pronunciado en contra del nuevo régimen reducido de zona fría.

Karina Maureira (La Neuquinidad) y José Luis Garrido (Por Santa Cruz) acataron las órdenes de sus respectivos gobernadores y se plegaron al oficialismo.

Unión por la Patria votó en contra al igual que el Frente de Izquierda, y se sumaron a su rechazo nueve diputados de Provincias Unidas (incluidos los cordobeses y santafesinos, provincias perjudicadas por el recorte del subsidio).

También rechazaron el proyecto el puntano Jorge Fernández (Primero San Luis), la cordobesa Natalia de la Sota (Defendamos Córdoba) y la sorpresa la dio el puntano Claudio Álvarez, el único de Innovación Federal que se diferenció de la postura de su bloque.

El interbloque Unidas se dividió: cuatro diputados de Provincias Unidas votaron a favor, al igual que Nicolás Massot (Encuentro Federal).

Por la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro se abstuvo y Mónica Frade no quiso votar para no fijar postura. La misma decisión tomó Miguel Pichetto (Encuentro Federal).

El Gobierno logró la media sanción para la Ley Hojarasca en Diputados

Más temprano, la Cámara de Diputados le otorgó media sanción al proyecto denominado Ley Hojarasca, una aprobación que le permitió al cuerpo legislativo avanzar con el tratamiento de la reforma estructural de los subsidios al gas por Zona Fría.

El oficialismo logró convalidar esta iniciativa al cosechar un respaldo de 138 votos afirmativos, 96 negativos y 9 abstenciones.

El aval de la Cámara Baja se concentró en una propuesta que persigue la derogación definitiva 70 normas consideradas “obsoletas” por el Gobierno. La propuesta legislativa busca fortalecer la seguridad jurídica del entramado regulatorio nacional y remueve trabas burocráticas para el desenvolvimiento civil y productivo del país, un criterio que se fundamenta en la premisa constitucional de que las actividades permitidas por la Carta Magna carecen de la necesidad de regulaciones particulares.

Además, el texto suprime regulaciones que bajo la óptica del Gobierno provocaban erogaciones superfluas para las arcas públicas mediante la puesta en marcha de estructuras descentralizadas. En este sentido, citaron como ejemplo el sostenimiento financiero de la Federación Argentina de Municipios.