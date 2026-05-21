La Armada Argentina sumará drones militares de Estados Unidos para vigilar el Atlántico Sur:

Los drones tácticos V-BAT que recibirá la Armada Argentina de parte de Estados Unidos para vigilar el Atlántico Sur. Foto: Shield AI

La Armada Argentina incorporará drones tácticos V-BAT para reforzar el control y la vigilancia del Atlántico Sur, en el marco de los acuerdos de cooperación en defensa firmados entre Argentina y Estados Unidos.

La operación, que había sido acordada a fines de 2025, fue confirmada oficialmente en los últimos días y contempla la llegada de tres sistemas no tripulados fabricados por la empresa Shield AI.

La adquisición de los drones tácticos V-BAT será financiada íntegramente por el gobierno de Estados Unidos. Foto: Shield AI

Según pudo saber este medio a través de fuentes de la Armada Argentina, la adquisición será financiada íntegramente por el gobierno de Estados Unidos y el contrato incluirá además horas de vuelo provistas por la propia empresa fabricante, con el objetivo de garantizar soporte operativo y entrenamiento para las tripulaciones argentinas.

La incorporación de los drones está prevista antes de fines de 2026 y representa uno de los avances más importantes en capacidades de vigilancia marítima para la Argentina en los últimos años.

Cómo son los drones V-BAT que operarán desde los patrulleros clase Bouchard

El V-BAT es un dron táctico de despegue y aterrizaje vertical (VTOL) que, una vez en vuelo, opera como un avión convencional. El sistema fue diseñado específicamente para operaciones navales y tiene la ventaja de poder despegar y aterrizar desde cubiertas reducidas, sin necesidad de pistas ni catapultas.

Los drones serán operados desde los patrulleros oceánicos OPV clase Bouchard de la Armada Argentina, buques incorporados para fortalecer el control de la Zona Económica Exclusiva y combatir actividades ilegales en aguas nacionales.

El V-BAT es un dron táctico de despegue y aterrizaje vertical que, una vez en vuelo, opera como un avión convencional. Foto: Drones World Magazine

El sistema puede transportar hasta 18 kilos de sensores y equipos de vigilancia, incluyendo cámaras electroópticas, sistemas infrarrojos y radares marítimos. Además, posee una autonomía superior a las 12 horas de vuelo.

En operaciones de línea de vista, el alcance ronda los 140 kilómetros, mientras que mediante enlaces satelitales puede extenderse hasta aproximadamente 1.200 kilómetros, limitado principalmente por la autonomía del aparato.

El objetivo: reforzar la vigilancia del Atlántico Sur y combatir la pesca ilegal

La llegada de estos drones permitirá ampliar significativamente la capacidad de vigilancia marítima de la Armada Argentina.

Gracias a sus sensores y autonomía, los V-BAT podrán explorar enormes superficies marítimas en tiempos reducidos, detectando embarcaciones a grandes distancias y transmitiendo información en tiempo real a los buques.

Los drones tácticos V-BAT de Estados Unidos podrán explorar enormes superficies marítimas en tiempos reducidos. Foto: Shield AI

El principal foco operativo estará puesto sobre el control de la pesca ilegal en el Atlántico Sur, una de las principales preocupaciones estratégicas de la Argentina debido a la presencia recurrente de flotas extranjeras en los límites de la Zona Económica Exclusiva.

Además del monitoreo pesquero, los drones también podrán ser utilizados para control de tráfico marítimo, tareas de búsqueda y rescate y vigilancia de áreas sensibles.

La Armada Argentina también sumará helicópteros AW109 desde 2027

La modernización de las capacidades aeronavales argentinas continuará además a partir de 2027 con la incorporación de helicópteros Leonardo AW109, que también operarán desde los patrulleros oceánicos y otras unidades de la Flota de Mar.

La modernización de la Armada Argentina continuará en 2027 con la llegada de los helicópteros Leonardo AW109. Foto: Instagram @aviacionmilitar_arg

La futura combinación entre drones V-BAT y helicópteros embarcados permitirá a la Armada Argentina incrementar de manera considerable su capacidad de patrullado, respuesta rápida y vigilancia sobre el Mar Argentino, en un contexto de creciente interés estratégico sobre el Atlántico Sur.