Incidentes entre manifestantes y la Policía en General Paz. Foto: N

La Policía de la Ciudad desalojó una protesta en la avenida General Paz de un grupo de trabajadores que se movilizaban en reclamo por el cierre de PyMes. Luego de que los efectivos policiales intentaran liberar la colectora, a la altura de San Martín, se vivieron momentos de tensión que terminó con manifestantes y uniformados heridos.

Protesta en General Paz por el cierre de pymes. Foto: ATE

La concentración había sido convocada por el ministro de Infraestructura bonaerense, Gabriel Katopodis, en reclamo por el cierre de 25.000 pymes en la Argentina. De la protesta participaron representantes de asociaciones gremiales, sindicatos, el intendente Fernando Moreira y empresarios de diversos rubros, entre otros.

Protesta en General Paz por el cierre de pymes. Foto: ATE

Protesta en la General Paz por el cierre de pymes: la palabra del titular de ATE

En el lugar se encontraba el titular de ATE, Rodolfo Aguiar, quien señaló que cuando ocurrió la pandemia por coronavirus “se perdieron 140 mil puestos de trabajo y solamente en los últimos dos años se destruyeron más de 300 mil puestos de empleo registrados”.

Rodolfo Aguiar, secretario General de ATE Nacional. Foto: NA.

“La capacidad industrial instalada durante la pandemia rondaba entre el 55 y el 60% y ahora es menor al 50%. El futuro de la Argentina con este Gobierno es un futuro negro”, añadió el dirigente gremial.

Además, Aguiar expresó: “Tenemos que empezar a pensar en el día después de Milei sabiendo que nos van a dejar tierra arrasada. Por estos días, el Gobierno atraviesa una crisis grave y nosotros debemos seguir en la calle para ponerle fin a tanto sufrimiento de la gente”.

El pedido para evitar mayores cierres de pymes

La Cámara Argentina de Comercio y Servicios envió un reclamo a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) para frenar los embargos impuestos sobre empresas y PyMEs que se encuentran en crisis. El organismo le envió una carta al titular de ARCA, Andrés Vásquez, con copia al ministro de Economía, Luis Caputo.

Pyme Foto: Archivo Canal 26

En la misma, sostuvieron que cortar el flujo comercial puede “agravar su situación hasta un punto irreversible” e incluso “empujar a las más pequeñas a la marginalidad”.

“Nos referimos en particular a la traba de embargos sobre sumas a cobrar de sus clientes por los contribuyentes afectados, clientes que son notificados para que retengan los pagos y los depositen a favor de ARCA hasta completar la suma embargada”, indica la nota firmada por el titular de la CAC, Mario Grinman, y el secretario Ángel Machado.