Hospital Universitario Foto: Noticias Argentinas

El Ministerio de Capital Humano envió una nota a todos los directores de los hospitales universitarios para que envíen las necesidades presupuestarias de cada institución en medio de la disputa con el Gobierno. Esta medida fue tomada en la previa de la convocatoria para formar una comisión integrada por los directores de universidades con hospitales de formación para decidir cómo se distribuirá una partida sin ejecutar por más de $79 mil millones.

La subsecretaría de Políticas Universitarias comandada por Alejandro Álvarez contactó a los titulares de las universidades para pedirles que detallen las necesidades de cada hospital, la cantidad de alumnos, la zona de atención, entre otros datos. En este sentido, una fuente del Gobierno aseguró: “Con eso vamos a hacer una evaluación y luego citaremos a la comisión”. La misma será en no más de una semana, al llegar todos los datos solicitados a las instituciones.

Marcha por la salud pública. Créditos: Estación Sur Digital Foto: Estación Sur Digital

¿Qué le reclaman los hospitales universitarios al Gobierno?

Los directores de los seis hospitales de la UBA acusaron al Gobierno de retener fondos y advirtieron en la previa a la cuarta Marcha Federal Universitaria que en 45 días podrían dejar de funcionar por su situación económica. A partir de este reclamo, el Ministerio de Capital Humano afirmó que todas las transferencias por gastos de funcionamiento se habían ejecutado automáticamente en tiempo y forma según dispone el Presupuesto nacional.

Por su parte, las universidades remarcaron que su reclamo se refería a una partida del programa “Hospitales universitarios” que depende directamente de la subsecretaría que dirige Alejandro Álvarez, la cual continúa sin ejecutarse.

Marcha por la salud pública. Créditos: El Grito del Sur Foto: El Grito del Sur

Álvarez le comentó a TN que esa partida se manejó históricamente “de manera arbitraria, de acuerdo a ningún parámetro salvo el lobby político”, por lo que el Ministerio de Capital Humano decidió formar un nuevo criterio para su distribución.

Además, acusó a la Universidad de Buenos Aires por intentar quedarse con el 95% del presupuesto asignado, dejando apenas $4 mil millones para los demás hospitales del país. Desde la UBA respondieron que sus hospitales brindan atención a más de 700 mil personas cada año.

Por otra parte, el vicerrector de la institución, Emiliano Yacobitti, señaló que históricamente fue el Gobierno el que estableció el criterio para distribuir los fondos, tal como ocurrió en 2024 y 2025. “El más lógico puede ser la cantidad de pacientes, pero lo tienen que hacer los primeros días de enero, no ahora. No pueden no pagarle a los hospitales ni un peso hasta el quinto mes”, sentenció.

¿Cuál es la situación económica de los hospitales de formación?

El Gobierno considera que los hospitales universitarios no tienen la función de brindar asistencia, sino formar a los estudiantes. De esta manera, desestima que la cantidad de personas que se atienden en dichas instituciones sea un criterio para entregar los fondos.

Además, en medio de este conflicto, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires anunció un convenio con la UBA para financiar la atención en el Hospital de Clínicas de todos los vecinos con domicilio en CABA que no tengan obra social ni prepaga.

UBA Foto: NA

Álvarez afirmó vía X: “Hasta ahora todo el país subsidiaba a CABA, van entendiendo que no es desfinanciamiento sino equidad con el resto del país”. A ello, Yacobitti le respondió con una nueva exigencia por la ejecución de la partida de los Hospitales Universitarios y advirtió: “Hoy más del 80% de los trabajadores de los hospitales universitarios (docentes y no docentes) no llega a cubrir la canasta básica”.