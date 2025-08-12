Seguridad y contra el vandalismo: ampliaron la red de altavoces en espacios públicos de San Miguel de Tucumán

Los dispositivos se suman a las cámaras de seguridad que ya están ubicadas en distintos sectores. Todo está controlado por el Centro de Operaciones y Monitoreo Municipal.

Cámaras y altavoces en plazas de San Miguel de Tucumán. Foto: Captura de video.

Con el objetivo de prevenir actos de vandalismo y posibles hechos delictivos, la Municipalidad de San Miguel de Tucumán amplió la red de altavoces como un complemento de los sistemas de vigilancia a través de cámaras que ya funcionan en distintos espacios públicos de la ciudad y son controlados por el Centro de Operaciones y Monitoreo (COMM).

A través de estos dispositivos, por ejemplo, se les pide a las personas que puedan estar cometiendo algún destrozo o arrojando basura que depongan su actitud.

Cámaras y altavoces en plazas de San Miguel de Tucumán. Video: Gentileza @Tucuman_Digital

También se advierte, ante posibles hechos delictivos, que se dará intervención a la Policía para que actúe.

Por iniciativa de la intendente Rossana Chahla, se trabajará para reforzar las medidas de prevención en plazas y otros espacios públicos para enfrentar los recurrentes hechos de vandalismo.