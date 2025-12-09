Fernando Espinoza apuntó contra los recortes del Gobierno: “Sin Ciencia y Tecnología no hay futuro”

El intendente de La Matanza y Presidente de la Federación Argentina de Municipios señaló que el Gobierno de Milei alcanzó un triste récord: “En 2026 la Argentina será el único país de América Latina que no invertirá en ciencia por la decisión de anular las convocatorias para proyectos de investigación e ignorar los adjudicados hace ya más de dos años”.

El intendente de La Matanza y Presidente de la Federación Argentina de Municipios (FAM), Fernando Espinoza, se refirió en su cuenta de X a la decisión del Gobierno Nacional de no invertir en proyectos que permitan el desarrollo en materia de científica y avances tecnológicos.

En este sentido, Espinoza señaló que el Gobierno de Milei alcanzó un triste récord: “En 2026 la Argentina será el único país de América Latina que no invertirá en ciencia por la decisión de anular las convocatorias para proyectos de investigación e ignorar los adjudicados hace ya más de dos años”.

“Al deterioro permanente del Conicet por parte del Gobierno nacional, se suma ahora este desmantelamiento de la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (Agencia I+D+i), un verdadero “cientificidio”, expresó Fernando Espinoza.

“Si ya habíamos visto un ataque salvaje del Gobierno de Mauricio Macri a la ciencia argentina con su ajuste del 35,3% del presupuesto, ahora Milei supera ese salvajismo con un recorte del 45,3%. La inversión de 2025 es la mínima histórica en términos del PBI, un 0,16%”, añadió.

Y remarcó: “Frente a esta dura realidad, y pese a los fondos que Milei le retiene a los municipios al apropiarse de partidas que se generan en la Provincia de Buenos Aires y dedicarlas a la timba financiera, seguimos haciendo esfuerzos para preservar la inversión tecnológica y científica”.

En este sentido, destacó el desarrollo que se lleva adelante en La Matanza con el avance del primer Polo Científico Tecnológico de América Latina que: “Completará el círculo virtuoso que comienza en los jardines de infantes digitales a partir de sala de 3, sigue con la entrega anual de más de un millón de libros y manuales, continúa en las escuelas primarias y secundarias. se afianza con el Centro de Innovación Tecnológica para Proyectos Educativos (CITLAM) y se proyecta a la Universidad y al Centro Universitario de Innovación (CUDI)”.

“Sin Ciencia y Tecnología no hay futuro. Necesitamos generar puestos de trabajo acordes a los avances y a los que puedan acceder nuestras y nuestros jóvenes. En el Polo Tecnológico se generarán más de 10 mil nuevos empleos modernos. Eso sólo es posible con inversión del Estado”, puntualizó Fernando Espinoza

“No nos resignamos a que a nuestras futuras generaciones se les cierren las puertas del mundo definitivamente. Para evitarlo, debemos dar la lucha en defensa de la modernidad y de la inclusión. No creemos en la ciencia al servicio de unos pocos privilegiados que puedan pagarla”, remarcó.

Por último, Espinoza expresó: “La justicia social no es un término abstracto: echar científicos, desfinanciar las investigaciones y dejar todo en manos de los privados es un modo de construir un país para pocos. Milei vive atado al pasado. El futuro es ahora”.