Fernando Espinoza condenó la detención de Nicolás Maduro en Venezuela: “Altera la estabilidad regional y global”

El intendente de La Matanza y presidente de la Federación Argentina de Municipios se expresó sobre el accionar militar de Estados Unidos en el país sudamericano.

Fernando Espinoza, intendente de La Matanza. Foto: Instagram @ferespinozaok

Fernando Espinoza, intendente de La Matanza y presidente de la Federación Argentina de Municipios, se expresó acerca de la detención de Nicolás Maduro y su esposa en Venezuela, en el marco de un operativo de las fuerzas de seguridad de Estados Unidos.

“Condenamos el accionar militar de Estados Unidos en Venezuela. Estos hechos violan los derechos internacionales y sientan un grave y peligroso precedente que altera la estabilidad regional y global”, indicó en primer lugar.

Condenamos el accionar militar de Estados Unidos en Venezuela. Estos hechos violan los derechos internacionales, y sientan un grave y peligroso precedente que altera la estabilidad regional y global. — Fernando Espinoza (@FerEspinozaOK) January 3, 2026

Y agregó: “La Argentina siempre ha estado en contra de la violencia como herramienta de acción, y ha promovido el diálogo y la defensa de la soberanía por encima del uso de las fuerzas”.

Además, indicó que se trató de un “grave accionar” que “ataca el orden mundial y siembra un escenario de caos y violencia, que atenta contra la seguridad de los países y sus habitantes, y destruye la paz en el mundo”.

Ataque de Estados Unidos sobre Venezuela. Foto: REUTERS

“La condena debe ser internacional y a través de Naciones Unidas por vulnerar los principios de defensa y de no intervención, y debe primar la coherencia, el diálogo y la cooperación”, cerró en su mensaje Fernando Espinoza.