La funcionaria de La Libertad Avanza que se peleó con su partido, la echaron y separó el bloque en el Consejo Deliberante

Leila Gianni conformó un bloque con funcionarios de La Libertad Avanza y otros del PRO en el Concejo Deliberante de La Matanza luego de un fuerte descargo contra su partido.

Leila Gianni se separó del bloque de La Libertad Avanza en el Consejo Deliberante de La Matanza a días de asumir su cargo. La discusión parece ser por la conducción del bloque que le fue negada a Gianni por Sebastián Pareja, mano derecha de Karina y Javier Milei.

El puesto pedido por la exfuncionaria de Capital Humano fue entregado a Lorena Ramos y Gianni la acusó de “estar del lado de Fernando Espinoza”. El nuevo bloque está conformado por Hernán Finocchiaro, Javier Ferreyra, Ricardo Lococo y la libertaria. Los dos primeros son miembros del PRO.

Leila Gianni conformó un nuevo bloque en el Consejo Deliberante de La Matanza. Foto: NA

El problema de Leila Gianni con La Libertad Avanza

Fuentes cercanas a Pareja acusan a Gianni de haber “traicionado al espacio” y de ser afín al kirchnerismo. “No pertenece, no representa ni se encuentra autorizada a hablar en nombre de La Libertad Avanza”, confirmó el partido en un Comunicado Oficial.

Apuntaron directamente contra ella al decir que “no posee domicilio en La Matanza y su paso por este espacio fue puramente circunstancial”, rompiendo completamente el vínculo con la concejala. Y remataron con otra publicación en Twitter: “Traición kuka. Gianni afuera”.

Comunicado oficial de LLA Foto: La Libertad Avanza 3ra sección en X

La respuesta de Gianni

En respuesta a su expulsión del bloque, la concejala expresó vía Twitter: “En el día de hoy he conformado el Bloque Alianza Libertad Republicana en el Honorable Concejo Deliberante de La Matanza con un concejal de La Libertad Avanza y dos del Pro”.

“No me fui a ningún lado, siempre de la mano de nuestro Presidente, nuestro león”, aclaró al comienzo del comunicado.

Luego de haber acusado a su partido de “sabotaje” durante su candidatura porque, según ella, “la borraban de las fotos y no la dejaban llevar a sus propios fiscales el día de la elección”; volcó sus denuncias en este descargo.

Gianni afirmó: “Durante los últimos meses quedó claro que no era posible desarrollar la labor legislativa de manera plena, ya que se imponían prácticas y modos de conducción que no comparto y que dificultaban avanzar en proyectos, propuestas y debates necesarios para nuestros vecinos”. “Ni los kirchneristas hicieron tanto; esto fue la crónica de una muerte anunciada”, respondieron desde su expartido.