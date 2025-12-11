La funcionaria de La Libertad Avanza que se peleó con su partido, la echaron y separó el bloque en el Consejo Deliberante

Leila Gianni conformó un bloque con funcionarios de La Libertad Avanza y otros del PRO en el Concejo Deliberante de La Matanza luego de un fuerte descargo contra su partido.

Romina Muscari
Por Romina Muscari
jueves, 11 de diciembre de 2025, 15:18
Discurso de Patricia Bullrich.
Discurso de Patricia Bullrich. Foto: Canal 26.

Leila Gianni se separó del bloque de La Libertad Avanza en el Consejo Deliberante de La Matanza a días de asumir su cargo. La discusión parece ser por la conducción del bloque que le fue negada a Gianni por Sebastián Pareja, mano derecha de Karina y Javier Milei.

El puesto pedido por la exfuncionaria de Capital Humano fue entregado a Lorena Ramos y Gianni la acusó de “estar del lado de Fernando Espinoza”. El nuevo bloque está conformado por Hernán Finocchiaro, Javier Ferreyra, Ricardo Lococo y la libertaria. Los dos primeros son miembros del PRO.

Leila Gianni conformó un nuevo bloque en el Consejo Deliberante de La Matanza. Foto: NA

El problema de Leila Gianni con La Libertad Avanza

Fuentes cercanas a Pareja acusan a Gianni de haber “traicionado al espacio” y de ser afín al kirchnerismo. “No pertenece, no representa ni se encuentra autorizada a hablar en nombre de La Libertad Avanza”, confirmó el partido en un Comunicado Oficial.

Apuntaron directamente contra ella al decir que “no posee domicilio en La Matanza y su paso por este espacio fue puramente circunstancial”, rompiendo completamente el vínculo con la concejala. Y remataron con otra publicación en Twitter: “Traición kuka. Gianni afuera”.

También podría interesarte
Afiliados PAMI: el envío de pañales a domicilio tiene un nuevo servicio muy valioso para jubilados

Afiliados PAMI: el envío de pañales a domicilio tiene un nuevo servicio muy valioso para jubilados

Imperdible: hasta cuándo se puede recorrer gratis la muestra “Toy Story 30: Exposición Aniversario” en el Palacio Libertad

Imperdible: hasta cuándo se puede recorrer gratis la muestra “Toy Story 30: Exposición Aniversario” en el Palacio Libertad

Comunicado oficial de LLA Foto: La Libertad Avanza 3ra sección en X

La respuesta de Gianni

En respuesta a su expulsión del bloque, la concejala expresó vía Twitter: “En el día de hoy he conformado el Bloque Alianza Libertad Republicana en el Honorable Concejo Deliberante de La Matanza con un concejal de La Libertad Avanza y dos del Pro”.

“No me fui a ningún lado, siempre de la mano de nuestro Presidente, nuestro león”, aclaró al comienzo del comunicado.

Luego de haber acusado a su partido de “sabotaje” durante su candidatura porque, según ella, “la borraban de las fotos y no la dejaban llevar a sus propios fiscales el día de la elección”; volcó sus denuncias en este descargo.

Gianni afirmó: “Durante los últimos meses quedó claro que no era posible desarrollar la labor legislativa de manera plena, ya que se imponían prácticas y modos de conducción que no comparto y que dificultaban avanzar en proyectos, propuestas y debates necesarios para nuestros vecinos”. “Ni los kirchneristas hicieron tanto; esto fue la crónica de una muerte anunciada”, respondieron desde su expartido.