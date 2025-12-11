Dulce Granados asumió como Secretaria de Cultura de la Municipalidad de Ezeiza

Estuvo acompañada por el intendente Gastón Granados. Ocupará el cargo en reemplazo de Ezequiel Díaz, quien integra el Honorable Concejo Deliberante de Ezeiza (HCDE) para el período 2025- 2029.

Ocupará el cargo en reemplazo de Ezequiel Díaz, quien integra el Honorable Concejo Deliberante de Ezeiza (HCDE) para el período 2025-2029.

Ocupará el cargo en reemplazo de Ezequiel Díaz, quien integra el Honorable Concejo Deliberante de Ezeiza (HCDE) para el período 2025-2029. Dulce Granados acaba de concluir la presidencia del Concejo Deliberante local, función que ejerció durante dos períodos consecutivos (2015-2019 y 2019-2025).

A través de una carta abierta, la funcionaria agradeció el acompañamiento recibido durante sus años en el Concejo y destacó que inicia una nueva etapa “con la serenidad del deber cumplido”.

También afirmó que la Cultura será el eje para “abrir caminos, encender voces y abrazar a la comunidad”, y subrayó que trabajará junto al intendente Gastón Granados “con la convicción de que cada paso es por y para nuestra comunidad”.