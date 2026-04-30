El encuentro se llevó a cabo en el Hotel Doral de Miami. Foto: Prensa Gobierno

El Gobierno trabaja intensamente para concretar una nueva reunión entre Javier Milei y Donald Trump antes de las elecciones de medio término en Estados Unidos mientras se profundizan los lazos diplomáticos con Washington. Desde Casa Rosada, se descuenta que el presidente argentino cruzará nuevamente el Atlántico durante la segunda mitad del año para fortalecer el vínculo con su mayor aliado global.

A pesar de que el oficialismo observa con atención el cronograma electoral de Estados Unidos y contempla la posibilidad de que Trump pierda el control de una de las cámaras en noviembre, el gobierno de Milei mantiene su alineamiento. En el Ejecutivo descartan tender puentes con el ala demócrata, ya que sostienen que no existe una relación directa entre las elecciones legislativas y la pelea por la Casa Blanca. “Si a Trump le va mal en noviembre, no cambia nuestro vínculo. Tampoco el resultado es premonitorio de las presidenciales”, afirmaron fuentes oficiales a TN.

U.S. President Donald Trump shakes hands with Argentina's President Javier Milei as they take part in a charter announcement for Trump's Board of Peace initiative aimed at resolving global conflicts, alongside the 56th annual World Economic Forum (WEF), in Davos, Switzerland, January 22, 2026. REUTERS/Jonathan Ernst Foto: REUTERS

La base de esta relación continúa siendo la Conferencia Política de Acción Conservadora (CPAC), el foro donde Milei construyó su influencia en el sector conservador norteamericano. El Ejecutivo buscará que la próxima cita entre ambos líderes combine la participación en estos eventos con reuniones políticas de alto nivel. Cabe recordar que pocos días atrás, visitaron Buenos Aires distintos referentes republicanos, entre ellos, Matthew Dell Orfano (Discovery Capital), quien mantuvo un encuentro con el asesor presidencial Santiago Caputo.

En paralelo, el Gobierno gestiona la realización de una edición de la CPAC en Argentina para la segunda mitad del 2026, una vez finalizado el Mundial 2026 en julio. El evento contaría con la presencia de Milei y sus ministros y se extenderá una invitación formal tanto a Trump como a otros funcionarios de su órbita.

Javier Milei y Donald Trump. Foto: REUTERS

El acercamiento también se traduce en materia de seguridad y defensa. Hace poco, el subsecretario de Estado para Seguridad Internacional, Thomas DiNanno, visitó el país y adelantó un incremento en la cooperación sobre equipamiento militar, ciberdefensa y entrenamiento conjunto. El antecedente más cercano del encuentro entre Milei y Trump data del 7 de marzo durante la cumbre del “Escudo de las Américas”.

Hacia adelante, el oficialismo sigue de cerca eventos clave como la gala en Washington el 8 de junio, un encuentro en el Capitolio en julio y el retiro anual en Mar-a-Lago entre el 4 y el 6 de noviembre. Además, en Balcarce 50 anticiparon un reconocimiento inminente: la entrega de una distinción de la CIA a la SIDE por el éxito de un operativo realizado de forma conjunta.

Javier Milei, presente en los ejercicios navales conjuntos con Estados Unidos: su foto con el portaaviones USS Nimitz

Javier Milei viajó a Mar del Plata para participar de ejercicios navales conjuntos con Estados Unidos tras la llegada del portaviones USS Nimitz. Esta actividad estuvo organizada por el Comando Sur de Estados Unidos y la Embajada estadounidense, junto a la Armada Argentina, en aguas del Atlántico Sur, con el objetivo de reforzar la cooperación militar y la interoperabilidad entre ambas fuerzas.

Javier Milei en el portaaviones USS Nimitz. Foto: NA

Los ejercicios incluyen operaciones de búsqueda y rescate, defensa aérea con aviones F-18 y tácticas navales en columna frente a las costas de La Feliz y Necochea. Esta participación es considerada un gesto clave de alineamiento geopolítico con los Estados Unidos por parte del Gobierno Nacional.