Nahuel Gallo Foto: NA

Nahuel Gallo declaró este jueves 30 de abril ante la Justicia Federal y relató las torturas que aseguró haber sufrido mientras estuvo detenido en Venezuela durante 448 días, sin cargos ni garantías básicas. Es la primera vez que brinda un testimonio formal ante los tribunales. El gendarme argentino explicó que decidió hablar pese al impacto emocional que le genera volver sobre lo ocurrido desde su arresto, el 8 de diciembre de 2024 en un mensaje difundido en redes sociales, donde sostuvo que contar lo vivido “duele”, pero que eligió hacerlo para que los hechos no queden impunes.

El testimonio de Nahuel Gallo ante la Justicia argentina

Conferencia de prensa de Nahuel Gallo. Foto: Captura de video.

En su presentación, apuntó contra el régimen venezolano y afirmó que las torturas forman parte de una práctica sistemática. Según remarcó, no se trata de hechos aislados, ni de una construcción política, sino de situaciones que siguen ocurriendo en el país caribeño.

El testimonio fue incorporado a la causa que se tramita en la Argentina contra Nicolás Maduro y otros altos funcionarios, en la que Gallo pidió ser reconocido como víctima directa. La solicitud había sido presentada formalmente el 17 de abril pasado.

De acuerdo con la denuncia judicial, durante su cautiverio permaneció incomunicado, sin acceso a un abogado ni a representantes consulares, y nunca fue notificado de los motivos de su detención. Recién el 2 marzo de 2026 recuperó la libertad y pudo regresar a la Argentina.

El Gobierno argentino calificó el caso como una grave violación a los derechos humanos y respaldó la investigación en curso. Para Gallo, su situación no fue excepcional: aseguró que otros detenidos, en especial extranjeros, atravesaron condiciones similares. En su declaración, el gendarme insistió en su inocencia y dijo que su objetivo es que la Justicia avance para él, su familia y otras personas que, según afirmó, vivieron experiencias de persecución y violencia bajo custodia estatal en venezuela.

El gendarme argentino Nahuel Gallo. Foto: Presidencia

La causa se desarrolla bajo el principio de jurisdicción universal, que habilita a los tribunales argentinos a investigar delitos de extrema gravedad cometidos fuera del país cuando afectan a derechos humanos fundamentales. En ese expediente, el juez federal Sebastián Ramos ya ordenó medidas de prueba y consideró que el testimonio de Gallo puede resultar clave para establecer la existencia de un plan sistemático que incluya secuestros, torturas y desapariciones forzadas.

Además de la recepción de testimonios, la investigación derivó en órdenes de captura contra Maduro y otros funcionarios del gobierno del país caribeño, en un proceso que busca reconstruir responsabilidades frente a denuncias acumuladas desde 2023 por organizaciones civiles.

La Justicia argentina unificó la causa de Gallo con la investigación por lesa humanidad

Nahuel Gallo regreso a la Argentina. Foto: NA

El 30 de abril de 2026, la Cámara Federal porteña resolvió unificar la investigación por la detención ilegal de Nahuel Gallo con la causa principal que tramita en Comodoro Py contra Nicolás Maduro y otros funcionarios venezolanos por crímenes de lesa humanidad. La decisión dispuso que ambos expedientes se tramiten de manera conjunta al considerar que los hechos denunciados se inscriben en un mismo aparato represivo estatal.

El fallo, firmado por el camarista Mariano Llorens, sostuvo que la privación de la libertad del gendarme argentino debe analizarse en el marco de un plan sistemático de persecución desplegado por el Estado venezolano al menos desde 2014. Por ese motivo, la causa quedó radicada en el Juzgado Federal N.º 2, a cargo del juez Sebastián Ramos, que ya investiga violaciones graves y generalizadas a los derechos humanos en Venezuela bajo el principio de jurisdicción universal.

Con esta resolución, el testimonio de Gallo adquiere un peso procesal mayor, ya que pasa a formar parte del expediente central en el que la Justicia argentina ordenó la captura internacional de Maduro y otros jerarcas del chavismo. Según el tribunal, su caso puede contribuir de manera directa a probar la existencia de detenciones arbitrarias, torturas y desapariciones forzadas como prácticas sistemáticas del régimen.