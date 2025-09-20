Mansión Cultura inauguró su nueva etapa con una noche de lujo artístico

De la mano del empresario y artista Iván Camaño, y bajo la producción artística de Dulce Granados, la mansión del año 1858, joya arquitectónica de la Ciudad de Buenos Aires, volvió a brillar con una propuesta que celebra las raíces de nuestra identidad.

Inauguración de "Mansión Cultura". Foto: Canal 26

El histórico Palacio Mansión Tango reabrió sus puertas y estrenó identidad como “Mansión Cultura”, un espacio renovado que combina patrimonio arquitectónico, arte y gastronomía.

De la mano del empresario y artista Iván Camaño, y bajo la producción artística de Dulce Granados, la mansión del año 1858, joya arquitectónica de la Ciudad de Buenos Aires, volvió a brillar con una propuesta que celebra las raíces de nuestra identidad.

Inauguración de Mansión Cultura. Video: Canal 26

La noche inaugural fue un verdadero encuentro federal, con figuras consagradas del tango y el folclore: Pampas Bravas Tango & Malambo, los Campeones Mundiales de Tango Buenos Aires 2025, Leandro Bojko y Mimí García, Kike Teruel, Clave Nochera, Iván Camaño y su Banda, y Vanina Tagini junto a la Orquesta de Gabriel Merlino.

La conducción estuvo a cargo de Gonzalito Rodriguez, y contó con invitados especiales como Nito Artaza, que hicieron de esta velada una experiencia única. El público disfrutó, además, de una cuidada oferta gastronómica, completando una propuesta que une arte, historia y sabores.

Inauguración de "Mansión Cultura". Foto: Canal 26

Con su impronta elegante e innovadora, Mansión Cultura, ubicado en Tte. Gral. Juan Domingo Perón 1362, CABA, se consolida como un nuevo lugar de un encuentro federal 100% argentino, donde el tango, el folclore y las expresiones artísticas de todo el país se dan cita.