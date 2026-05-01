Colectivo de la línea 148. Foto: X

El intendente de Florencio Varela, Andrés Watson, y el coordinador del Comité Ejecutivo de la empresa “Central de Vicente López”, Gabriel Castro, oficializaron el retorno del servicio de transporte público bajo el nombre “Misión Halcón”. El anuncio se realizó este jueves durante una recorrida por la base operativa de la firma, ubicada en La Rotonda Industrial y de esta manera, vuelve a circular la famosa línea de colectivos 148.

El jefe comunal destacó el impacto social de la noticia, calificándola como “un beneficio directo a los vecinos y las vecinas con el retorno de un colectivo insignia de nuestro partido”. Asimismo, Watson puso énfasis en el compromiso social de la compañía al destacar “la determinación de la empresa: devolver la fuente laboral a quienes la perdieron con el cese de actividades meses atrás”.

El restablecimiento del servicio no fue sencillo. Según explicó el mandatario local, la solución llegó tras una serie de gestiones ante las autoridades nacionales: “Luego de insistentes solicitudes, tuvimos reuniones en la Secretaría de Transporte a nivel federal con la premisa de solucionar un problema que perjudicaba a la ciudadanía en su cotidianidad”.

El servicio se reactivará este viernes 1° de mayo.

En cuanto al futuro de la prestación, el Intendente adelantó que no se limitarán solo a la circulación de los coches, sino que buscarán optimizar la experiencia del usuario. “Logramos que la Línea 148 volviera a circular en Florencio Varela después de arduas tareas”, manifestó, al tiempo que anunció que realizarán “un seguimiento con el objetivo de potenciar las unidades con la colocación de cámaras e incorporar la aplicación para conocer la ubicación en tiempo real”.

Por su parte, Gabriel Castro brindó detalles sobre la reactivación operativa y laboral. El directivo confirmó “la contratación de más de 300 empleados con su correspondiente categoría y antigüedad”, reparando así el daño causado por el parate de los meses previos. Castro también subrayó la urgencia planteada por la administración local: “A inicios de abril, el Intendente requirió una pronta respuesta debido a lo importante que era la prestación para la comunidad”.

El intendente Andrés Watson brindó detalles tras la confirmación. Foto: Municipalidad de Florencio Varela

Gracias a estas gestiones, el representante de la firma aseguró que “en menos de un mes, relanzamos el funcionamiento de los ramales ‘La Capilla’, ‘Cementerio’ y ‘Villa del Plata’”, los cuales volverán a estar operativos desde este viernes. Del encuentro y la recorrida también formaron parte el secretario general de Gestión Pública, Christian Rodríguez, y el secretario de Gobierno, Daniel Dono Leidi.