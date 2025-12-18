“Ruta del dinero K”: la Corte Suprema respaldó al juez Costabel en el rechazo a la defensa de Jorge Chueco

El abogado Jorge Chueco. Foto: Archivo/Ministerio de Seguridad

La Corte Suprema de Justicia respaldó al juez del Tribunal Oral Federal 4, Néstor Costabel, al rechazar un planteo de la defensa del abogado Jorge Chueco que buscaba apartarlo de una de las derivaciones de la causa conocida como “ruta del dinero k”. Se trata del caso conocido como “El Entrevero”, que investigó la compra de un campo en Uruguay por parte del empresario Lázaro Báez y su entorno. Esta semana la Cámara Federal de Casación Penal confirmó las condenas dictadas en ese juicio.

La defensa de Chueco, abogado del entramado societario investigado por lavado de dinero, promovió la recusación del juez Costabel porque había formado parte del juicio oral en la causa por la ruta del dinero k y luego también intervino en la derivación de ese caso por la compra de El Entrevero.

En 2023, la Cámara Federal de Casación había rechazado ese cuestionamiento. “Es requisito para acceder a la competencia extraordinaria intentada que el recurrente refute todos y cada uno de los fundamentos que dieron sustento a la decisión apelada, como así también que demuestre que la resolución que impugna sea contraria a los derechos federales invocados como fundamento de la pretensión extraordinaria interpuesta”, dijeron los jueces. Y añadieron que no se advertía que la cuestión implicara “el debate de una cuestión federal debidamente fundada (arts. 14 y 15 de la ley 48) o algún supuesto de arbitrariedad (...) que excepcionalmente permitan habilitar la instancia extraordinaria de la Corte Suprema de Justicia de la Nación”. Hoy, los ministros Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti rechazaron el recurso que había llegado en queja.

Corte Suprema. Foto: Prensa

En junio pasado, la Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó firme la condena a diez años de prisión del empresario Lázaro Báez, junto a sus hijos varones, empresarios y allegados, en la causa conocida mediáticamente como “ruta del dinero k”, por haber armado una estructura jurídica, bancaria y financiera para lavar más de 55 millones de dólares entre 2010 y 2013 que provenían de facturación ilegal, en el marco de un expediente que incluyó multas y decomisos sin precedentes y que cobró impulso en 2016 por las imágenes de varios de sus protagonistas contando plata en la cueva bautizada “La Rosadita” de Puerto Madero.

La investigación había sido llevada adelante por el juez federal Sebastián Casanello. El Tribunal Oral Federal 4 llevó adelante el juicio oral y dictó condenas. Luego la Sala IV Cámara Federal de Casación Penal analizó los planteos de las defensas, bajó algunas penas y absolvió a las hijas de Lázaro Báez.

El caso llegó a la Corte Suprema que, con la firma de los ministros Rosatti y Lorenzetti y los conjueces Mariano Lozano -juez de la Cámara Federal de General Roca- y Luis Ramón González -juez de la Cámara Federal de Corrientes-, rechazaron los planteos de las defensas por inadmisibles. El ministro Carlos Rosenkrantz, en tanto, opinó en minoría por darle intervención a la Procuración General de la Nación para que dictaminara sobre los argumentos de las defensas.

Mientras tanto, hubo otro juicio oral por la compra de El Entrevero. En agosto del 2024, el tribunal también condenó a cuatro años y medio de cárcel por lavado de dinero a Lázaro Báez, a dos años y medio de cárcel al arrepentido Leonardo Fariña, que intervino en la operación, fue condenado a dos años y medio de prisión, y a Chueco, entre otros. Esta semana, Casación confirmó esa sentencia.