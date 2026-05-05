Reunión de Gabinete: los ejes de la convocatoria de Adorni a sus ministros mientras Milei desembarca en Estados Unidos
El jefe de Gabinete encabezará una reunión de Gabinete el próximo viernes a las 14.
El Gobierno mantendrá una reunión de Gabinete convocada por Manuel Adorni con el objetivo de enfocarse en la gestión y en un contexto marcado por la investigación judicial en curso y el desembarco de Javier Milei a Estados Unidos. El encuentro se llevará adelante este viernes 8 de mayo a las 14 en Casa Rosada.
La última reunión de Gabinete se realizó en abril. En aquella oportunidad, el presidente le pidió a sus ministros que "cumplan los objetivos" de cada área y centralicen las demandas de Manuel Adorni, quien ejecutó una solicitud ligada a la reducción del 2% de los gastos corrientes y el 20% de los de capital.
Además, el jefe de Estado lo respaldó por la investigación judicial en su contra que el Gobierno ya había dejado atrás luego del informe de gestión presentado por el jefe de Gabinete el pasado miércoles 29 de abril en el Congreso. Sin embargo, tras las revelaciones de este lunes 6 de mayo por la declaración del arquitecto que participó en la refacción de su casa en el country Indio Cuá, la reunión de este viernes también estará marcada por este tema.
En paralelo, Milei partirá hacia Estados Unidos en lo que será el tercer viaje al país norteamericano durante este 2026 y el vuelo hacia Los Ángeles será a las 13 de este martes 6 de mayo: el presidente argentino participará de la Conferencia Anual Instituto Milken, donde disertará el miércoles 6 y regresará al país el jueves 7. Por el momento, no está confirmada su presencia en la reunión de Gabinete que encabezará Adorni.
Manuel Adorni volvió a hablar en conferencia de prensa: las principales frases de su discurso
- “Entró en vigencia el acuerdo Mercosur-Unión Europea. Implica que los argentinos ofrecerán sus productos con mejores condiciones de acceso a uno de los mercados más grandes del mundo”.
- “La Unión Europea va a eliminar aranceles para el 92% de las exportaciones del Mercosur”.
- “La apertura comercial siempre trae más inversiones, más crecimiento y más empleo, y es el único camino posible hacia la prosperidad de los argentinos”.
- “Al régimen de incentivo de la formalización laboral se le sumará próximamente el Fondo de Asistencia Laboral. Esta herramienta permitirá asistir a empleadores en el pago de indemnizaciones”.
- “El presidente Javier Milei firmó el decreto 314/2026, que pone en marcha el Plan de Adecuación y Reequipamiento Militar Argentino”.
- “Se realizaron importantes cambios en el Registro Nacional de Armas. Se endurecieron los requisitos para obtener la habilitación de legítimo usuario”.
- “El Ministerio de Salud actualizó las normas del Sistema Nacional de Sangre para garantizar mayor seguridad a los pacientes y a los donantes”.
- “Se otorgaron exenciones tributarias para el Proyecto de Fortalecimiento de Ferrocarriles”.
- “La Secretaría de Energía fijó una bonificación del 25% que se suma al 50% vigente. Esto significa un 75% de bonificación en el mes de mayo”.