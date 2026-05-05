Parte del Gabinete del Javier Milei. Foto: Presidencia

El Gobierno mantendrá una reunión de Gabinete convocada por Manuel Adorni con el objetivo de enfocarse en la gestión y en un contexto marcado por la investigación judicial en curso y el desembarco de Javier Milei a Estados Unidos. El encuentro se llevará adelante este viernes 8 de mayo a las 14 en Casa Rosada.

La última reunión de Gabinete se realizó en abril. En aquella oportunidad, el presidente le pidió a sus ministros que "cumplan los objetivos" de cada área y centralicen las demandas de Manuel Adorni, quien ejecutó una solicitud ligada a la reducción del 2% de los gastos corrientes y el 20% de los de capital.

El encuentro se llevó a cabo este lunes 6 de abril. Foto: Cuenta de Twitter @FabianWaldman

Además, el jefe de Estado lo respaldó por la investigación judicial en su contra que el Gobierno ya había dejado atrás luego del informe de gestión presentado por el jefe de Gabinete el pasado miércoles 29 de abril en el Congreso. Sin embargo, tras las revelaciones de este lunes 6 de mayo por la declaración del arquitecto que participó en la refacción de su casa en el country Indio Cuá, la reunión de este viernes también estará marcada por este tema.

En paralelo, Milei partirá hacia Estados Unidos en lo que será el tercer viaje al país norteamericano durante este 2026 y el vuelo hacia Los Ángeles será a las 13 de este martes 6 de mayo: el presidente argentino participará de la Conferencia Anual Instituto Milken, donde disertará el miércoles 6 y regresará al país el jueves 7. Por el momento, no está confirmada su presencia en la reunión de Gabinete que encabezará Adorni.

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