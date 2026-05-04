¿Argentina puede recuperar las Malvinas gracias a Estados Unidos? Foto: Foto generada con IA Canal 26

La histórica disputa por las Islas Malvinas volvió a instalarse recientemente en la agenda internacional luego de una serie de declaraciones del presidente argentino Javier Milei y del creciente alineamiento político con su par estadounidense Donald Trump. El contexto geopolítico global, atravesado por las tensiones entre distintas potencias, aporta nuevos elementos a una controversia que lleva casi dos siglos.

Las islas se encuentran a menos de 500 kilómetros de la costa argentina y a más de 11.000 kilómetros del Reino Unido. Argentina reclama su soberanía desde 1833, cuando fuerzas británicas tomaron control del archipiélago, una demanda que sigue siendo uno de los consensos más firmes de la política exterior del país.

La mirada de especialistas sobre la cuestión Malvinas y el rol de EEUU. Crédito: DW

En las últimas semanas, Milei volvió a referirse públicamente a la cuestión Malvinas. A través de la red social X, el presidente afirmó que las islas “eran y siempre serán argentinas” mientras que, en una entrevista posterior, sostuvo que está haciendo “todo lo humanamente posible” para recuperar el control argentino sobre el territorio.

Estas declaraciones reabren una herida profunda en la memoria colectiva del país. En 1982, la dictadura militar intentó recuperar las Malvinas por medio del conflicto armado, lo que derivó en una breve pero sangrienta guerra con el Reino Unido que finalizó con la derrota argentina y la permanencia del control británico.

Analistas citados por DW señalan que Milei -al igual que otros líderes argentinos antes que él- es consciente del poder movilizador de la causa Malvinas en la opinión pública. Sin embargo, destacan un elemento diferencial: la cercanía ideológica y política con Trump, a quien el mandatario argentino elogió en reiteradas ocasiones y con quien busca un vínculo privilegiado.

Donald Trump y Javier Milei. Foto: NA

El factor Trump y la tensión con el Reino Unido

Con un discurso disruptivo y una agenda política de confrontación con el establishment, Milei aparece en la región como un “Trump latinoamericano”. Ese alineamiento cobra relevancia en un contexto de fricciones (leves, pero fricciones en sí) entre EEUU y el Reino Unido, especialmente tras la falta de apoyo británico a una ofensiva reciente contra Irán, lo que generó el malestar del presidente estadounidense.

Según el análisis de DW, esta coyuntura abre interrogantes: ¿se trata solo de un nuevo gesto impulsivo de Trump o existe un riesgo real de que el conflicto por Malvinas escale nuevamente?

Los expertos consideran poco probable un escenario de guerra abierta entre Argentina y el Reino Unido. No obstante, subrayan que, a largo plazo, Argentina percibe una ventaja estratégica basada en la proximidad geográfica, lo que obliga a Londres a sostener un costoso despliegue para mantener el control del archipiélago.

Soberanía en Malvinas: costos políticos y cálculos electorales

La reaparición del tema también tiene implicancias en la política interna argentina. Con las elecciones presidenciales previstas para el próximo año, recurrir a reivindicaciones nacionalistas no sería un escenario descabellado para Milei.

Mientras tanto, el Reino Unido observa con preocupación un doble frente: el aumento potencial de los costos de defensa en el Atlántico Sur y el debilitamiento de su histórica “relación especial” con Estados Unidos, en un contexto internacional cada vez más volátil.