Manuel Adorni Foto: NA

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, destacó este lunes la entrada en vigencia del acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea, que permitirá a los argentinos ofrecer sus productos con mejores condiciones de acceso a uno de los mercados más grandes del mundo. A su vez, anunció la reglamentación del Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral (RIFL) y la implementación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), con el objetivo de que “cada vez haya más empresas contratando y más trabajadores”.

En conferencia de prensa desde Casa Rosada, Adorni señaló que el acuerdo, tras 27 años de negociaciones, impulsará las inversiones, dado que la Unión Europea es la principal fuente de inversión extranjera directa en la Argentina, con un stock cercano a los 75 mil millones de dólares.

Se trata de la mayor zona de libre comercio del mundo, con impacto en sectores como la industria automotriz y agropecuaria. “Antes vivíamos en un país que, lejos de potenciar el talento argentino, asfixiaba a los productores con infinitos obstáculos y regulaciones ridículas”, afirmó, y agregó: “la apertura comercial siempre trae más inversiones, más crecimiento y más empleo, y es el único camino posible hacia la prosperidad de los argentinos”.

Por otro lado, el jefe de Gabinete anunció que hoy se reglamentó el Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral (RIFL), que posibilitará aliviarle la carga al sector privado con una reducción del 89% en el monto de las contribuciones patronales que enfrenta el empleador para todos los nuevos trabajadores que contrate durante los próximos 4 años.

Tras la reapertura de la sala de prensa, el jefe de Gabinete respondió además las dudas sobre el uso de recursos públicos para proteger a su entorno: “Que los principales funcionarios de un gobierno y sus familiares tengan custodia es un tema de seguridad nacional”

A continuación, los puntos más destacados de la conferencia:

“Entró en vigencia el acuerdo Mercosur-Unión Europea. Implica que los argentinos ofrecerán sus productos con mejores condiciones de acceso a uno de los mercados más grandes del mundo”.

-“La Unión Europea va a eliminar aranceles para el 92% de las exportaciones del Mercosur”.

-“La apertura comercial siempre trae más inversiones, más crecimiento y más empleo, y es el único camino posible hacia la prosperidad de los argentinos”.

-“Al régimen de incentivo de la formalización laboral se le sumará próximamente el Fondo de Asistencia Laboral. Esta herramienta permitirá asistir a empleadores en el pago de indemnizaciones”.

-“El presidente Javier Milei firmó el decreto 314/2026, que pone en marcha el Plan de Adecuación y Reequipamiento Militar Argentino”.

-“Se realizaron importantes cambios en el Registro Nacional de Armas. Se endurecieron los requisitos para obtener la habilitación de legítimo usuario”.

-“El Ministerio de Salud actualizó las normas del Sistema Nacional de Sangre para garantizar mayor seguridad a los pacientes y a los donantes”.

-“Se otorgaron exenciones tributarias para el Proyecto de Fortalecimiento de Ferrocarriles”.

-“La Secretaría de Energía fijó una bonificación del 25% que se suma al 50% vigente. Esto significa un 75% de bonificación en el mes de mayo”.