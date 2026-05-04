Morón suma nuevas ambulancias para fortalecer el SAME. Foto: Municipalidad de Morón

El intendente de Morón, Lucas Ghi, encabezó en la Plaza San Martín la presentación de cuatro nuevas ambulancias Mercedes-Benz que se incorporan al Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) para reforzar la atención en todo el partido.

La adquisición se realizó a través de Provincia Leasing, una herramienta de financiamiento del Banco de la Provincia de Buenos Aires que permite al municipio acceder a equipamiento y abonarlo en cuotas, fortaleciendo la inversión pública.

Morón suma nuevas ambulancias para fortalecer el SAME.

Ghi destacó que “hoy estamos dando un paso especialmente importante para cuidar a nuestra gente, fortaleciendo el sistema de salud con más recursos y poniendo en sintonía el enorme capital humano con el equipamiento necesario, como nuestros vecinos y vecinas se lo merecen”.

Desde su creación en 2005, el SAME Morón ya asistió a más de 625.000 personas en todo el distrito. Con una red de cobertura que funciona las 24 horas, los 365 días del año, el sistema articula su tarea con hospitales, centros de atención primaria, clínicas privadas y fuerzas de seguridad, garantizando una respuesta rápida y de calidad ante cada emergencia.

El jefe comunal estuvo acompañado por la jefa de Gabinete, Estefanía Franco, el secretario de Salud, Jacobo Netel, y el director del SAME Morón, Leonardo Lara.

Morón sumó cuatro nuevas ambulancias para fortalecer el SAME. Foto: Municipalidad de Morón

Durante la actividad también participaron el concejal José María Ghi; los secretarios municipales de Desarrollo Estratégico, Guillermo Pascuero; de Producción, Santiago Muñiz; de Seguridad, Damián Cardoso; de Mujeres, Géneros y Diversidad, Laura De Peri; de Economía y Finanzas, Guido Napolitano; la presidenta del Honorable Concejo Deliberante, Sibila Botti; y otros integrantes del gabinete municipal.

En tanto, por parte de la Provincia de Buenos Aires estuvieron presentes el director de la Región Sanitaria VII, Emmanuel Álvarez, y la jefa de la Unidad Hospital Especializada en ECNT Dr. Germán Argerich, Ana Laura López.