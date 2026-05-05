El presidente desembarcaría en territorio europeo entre el 9 y el 12 de diciembre Foto: TV Pública

El presidente Javier Milei viajará este martes a Estados Unidos para concretar una serie de encuentros con empresarios dedicados a las finanzas y la tecnología, además de exponer en la Conferencia Anual del Instituto Milken.

El cuarto viaje del mandatario a la potencia norteamericana en el año comenzará a las 13, cuando tome el vuelo que lo llevará hasta la ciudad de Los Ángeles. Lo acompañarán la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, el canciller Pablo Quirno y el embajador argentino en Estados Unidos, Alec Oxenford.

De acuerdo a lo difundido por Presidencia, arribará a la ciudad norteamericana al otro día, cerca de la medianoche. El miércoles comenzarán sus actividades: tiene prevista una reunión con el presidente del Instituto, Michael Milken y un cónclave con un grupo reducido de ejecutivos.

Javier Milei con el presidente del Instituto Milken, D. Michael Milken. Foto: Presidencia

En ese ámbito, se espera que brinde detalles sobre las reformas estructurales y las oportunidades de inversión en Argentina, que existen gracias a las leyes que impulsó. Luego, realizará una disertación ante la 29 Conferencia Anual Instituto Milken.

Según se puede leer en la página web de la entidad, el del miércoles es el evento anual más importante ya que “reúne a líderes de los ámbitos de la salud, las finanzas, los negocios, la tecnología, la filantropía y las políticas públicas”.

“La conferencia de 2026 se centra en transformar las recientes disrupciones e innovaciones en soluciones prácticas para un futuro más sostenible, equitativo y resiliente”, indican desde la institución.

La agenda completa de Javier Milei en Estados Unidos

Martes 5 de mayo

13:00: partida del vuelo hacia la ciudad de Los Ángeles, Estados Unidos.

Miércoles 6 de mayo

04:30: arribo del vuelo presidencial a Los Angeles.

14:00: reunión de Milei con el presidente del Instituto Milken, Michael Milken, y posteriormente, encuentro grupo reducido de empresarios

18:00: discurso del presidente ante la 29 Conferencia Anual Instituto Milken

22:00: partida del vuelo de regreso a la Argentina

Jueves 7 de mayo

13:30: llegada a la Ciudad de Buenos Aires

Los horarios corresponden a la Argentina.