Javier Milei aseguró que el Presupuesto 2026 aprobado tiene “altos incrementos reales” para jubilados, educación, salud y ciencia

El presidente dialogó con Gabriel Anello por Radio Mitre posterior a la sesión en la Cámara de Senadores.

Javier Milei y Karina Milei en el Congreso. Foto: EFE

Javier Milei celebró la aprobación del Presupuesto 2026 en la Cámara de Senadores en una sesión realizada durante la jornada del viernes 26 de diciembre. El presidente lo hizo a través de sus redes sociales oficiales y además brindó una entrevista al periodista Gabrel Anello por Radio Mitre, a quien le explicó los ítems ligados a jubilados, educación, salud y ciencia.

Uno de los aspectos más controversiales de la aprobación del Presupuesto 2026 fue el desfinanciamiento a áreas clave como educación, ciencia y salud, además del bajo piso de pago a jubilados. En este marco, Milei respondió a esta incógnita tras la pregunta de Gabriel Anello.

“Es mentira. Digo, el presupuesto tiene altos incrementos reales en términos de jubilados, de educación, de salud. Es mentira lo que dice”, sostuvo en referencia a lo que dijo Emiliano Yacobitti, vicerrector de la Universidad de Buenos Aires (UBA). “No se deja auditar ¿Por qué no se deja auditar? No hace la rendición de cuentas. Entonces digo: bueno, lo que dio básicamente también esa crítica de este personaje a los senadores radicales que acompañaron estos grandes proyectos y que hoy son parte de la historia grande de Argentina que se empieza a escribir, muestra que hay una parte del radicalismo que, digamos, claramente es muy minoritaria y quedó en claro en esa zona que es muy minoritaria, y que la gente ya le sacó la ficha", añadió.

“Entonces celebro a aquellos senadores y diputados radicales que han acompañado estos proyectos que hacen grande a la Argentina nuevamente y que vayan dejando de costado a aquellos que han manchado la historia del radicalismo”, consideró Milei, quien además habló de la reforma laboral en el marco del tratamiento que tendrá lugar en febrero. Me parece que era más importante conseguir el presupuesto y lo de inocencia fiscal", dijo.