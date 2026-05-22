Javier Milei en el Congreso. Foto: NA

El Gobierno confirmó que enviará al Congreso de la Nación un nuevo paquete de proyectos que abarca desde incentivos económicos hasta regulaciones sociales, con el Super RIGI como eje central de la agenda legislativa. La decisión fue definida tras una reunión entre el presidente Javier Milei y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en la Quinta de Olivos.

El anuncio posiciona esta tanda como la tercera batería de reformas que el Ejecutivo impulsa desde el inicio del período de Sesiones Ordinarias. Según comunicó Adorni en redes sociales, las iniciativas incluyen una Ley de Ludopatía, una Ley de Lobby, modificaciones al régimen de Etiquetado Frontal y el esperado esquema ampliado de incentivos a la inversión.

El proyecto que concentra mayor prioridad es el denominado Super RIGI, una versión extendida del régimen aprobado junto a la Ley Bases. La propuesta apunta a atraer industrias nuevas al país mediante beneficios fiscales más profundos que los actuales.

Entre las medidas previstas se destacan la reducción del impuesto a las ganancias del 25% al 15%, un esquema de amortización acelerada de inversiones, la eliminación de aranceles de importación y exportación vinculados a la producción y limitaciones a los tributos provinciales y municipales que impactan sobre la actividad.

El foco en apuestas online y jóvenes

Otra de las iniciativas es la Ley de Ludopatía, que retoma un debate iniciado en el Congreso el año pasado. A diferencia de versiones anteriores impulsadas por la oposición, el oficialismo busca un enfoque centrado en regular el acceso de menores a plataformas digitales de apuestas y prevenir conductas adictivas.

Apuestas online

La Casa Rosada descarta avanzar en una prohibición total de la publicidad del sector, aunque sí evalúa restringir su alcance en determinados segmentos. El objetivo es equilibrar la actividad económica con la protección de los usuarios más vulnerables, especialmente adolescentes.

Cambios en el etiquetado frontal: qué pasará con los sellos

En paralelo, el Gobierno plantea una reforma a la ley de Etiquetado Frontal, con modificaciones que podrían impactar directamente en la industria alimentaria. El proyecto prevé revisar el sistema de octógonos negros y reabrir la posibilidad de usar figuras públicas o personajes en los envases.

También se propone ajustar los criterios técnicos que determinan cuándo un producto debe llevar advertencias y reducir la carga administrativa para las empresas. La iniciativa promete abrir un nuevo debate sobre consumo, salud y marketing.

Ley de etiquetado frontal

Una ley para transparentar el lobby

Dentro del paquete, la Ley de Lobby aparece como una de las propuestas más novedosas. El texto apunta a regular y transparentar la actividad de gestión de intereses frente a funcionarios públicos, una práctica habitual en democracias desarrolladas.

El proyecto toma referencias de sistemas como los de Estados Unidos y Chile, donde el lobby está institucionalizado y sujeto a registros obligatorios. La idea es que reuniones, actores involucrados y objetivos queden documentados, con acceso público a la información.

En la Argentina ya existen antecedentes vinculados a la publicidad de la gestión de intereses, especialmente desde el decreto de acceso a la información dictado en 2003. Sin embargo, la nueva iniciativa busca avanzar hacia un marco legal más específico y amplio.

El Gobierno apuesta a acelerar el tratamiento de estas reformas en el Congreso en las próximas semanas, con la expectativa de construir mayorías parlamentarias que permitan su aprobación. El avance de cada proyecto dependerá del nivel de consenso político en ambas cámaras.