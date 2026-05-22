El Gobierno trabaja en nuevas medidas para enviar al Congreso:

Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación y Transformación del Estado Foto: NA

El Gobierno continúa con su plan reformista y prepara una serie de nuevas desregulaciones que van desde la libre navegación fluvial hasta el mercado inmobiliario, el sector de seguros y el financiero.

La iniciativa es un nuevo trabajo de Federico Sturzenegger, el hacedor de las principales reformas que el Ejecutivo sancionó en el Congreso.

El Gobierno busca celeridad para la aprobación del Tratado de Patentes. Foto: Reuters

El funcionario, en sintonía con la política ejecutada por Javier Milei, apunta a reducir costos, aumentar la competitividad y facilitar el acceso a nuevos actores a una serie de actividades económicas.

Los nuevos proyectos, punto por punto

Una de las reformas que enviará al Parlamento será el decreto-ley de cabotaje (19.492), que busca desregular la navegación de los ríos del país y habilitar el transporte fluvial de barcos de bandera extranjera.

Río Paraná

Hasta el momento, la normativa marca que la navegación, comunicación y el comercio entre puertos del país están reservados exclusivamente para barcos de bandera nacional. Además, impone que los buques deben ser comandados por capitanes y oficiales argentinos, y contar con una tripulación compuesta mayoritariamente por ciudadanos nativos.

Otro de los puntos que tratarán los legisladores tiene que ver con una reforma del mercado inmobiliario, la cual propone la eliminación de la matriculación obligatoria, los honorarios mínimos y las barreras de entrada, entre otros puntos.

De esta manera, quedaría habilitado a que cualquier persona pueda participar en la intermediación de operaciones inmobiliarias, sin necesidad de poseer una formación profesional obligatoria.

Medidas de ARCA que beneficiaría la venta de inmuebles. Foto: Archivo.

El Gobierno también busca intervenir en la industria del seguro y en los instrumentos financieros, donde apuntan a bajar los costos del crédito y fomentar su llegada a las industrias más pequeñas.

Con el avance de la Ley Hojarasca, el Gobierno apura nuevas reformas tras el trabajo de la mesa política y las iniciativas del ministro de Desregulaciones.