Figueroa entregó 33 escrituras en Villa La Angostura Foto: X @Rolo_Figueroa

El gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, entregó 33 escrituras a familias de Villa La Angostura, una actividad que integró una amplia agenda de trabajo desarrollada en la localidad y que incluyó anuncios vinculados a infraestructura, servicios y educación.

Durante la actividad, en la que estuvo acompañado por las ministras de Infraestructura, Tanya Bertoldi, y de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales, Leticia Esteves, y el intendente Javier Murer, se concretó la entrega de 33 escrituras, una iniciativa que forma parte de las políticas habitacionales impulsadas por el gobierno provincial a través de Neuquén Habita para avanzar en la regularización dominial y brindar seguridad jurídica a las familias.

Sobre ello, Figueroa destacó la importancia de acceder a la documentación definitiva de los hogares: “Para que Villa La Angostura esté bien, tiene que estar bien su gente. Ahí nos tenemos que concentrar. Y para que esté bien su gente, es algo muy importante poder tener la escritura y poder tener acceso a los papeles que a uno le dan una seguridad”.

El gobernador señaló además que contar con una escritura también representa una herramienta para acceder a nuevas oportunidades. “Si alguien quiere obtener un préstamo, van a poder tener la hipoteca, incluso con estos préstamos que hemos lanzado, que son préstamos no bancarios”, explicó.

Por su parte, la ministra Bertoldi resaltó el valor social que representa la entrega de la documentación para las familias beneficiadas. “Algunas familias hace 2, 3, 5 años que esperaban este momento y otras hace 30 años que esperaban este documento, que es seguridad jurídica y tranquilidad”, expresó.

Figueroa anunció nuevas escuelas e inversiones Foto: X @Rolo_Figueroa

“Para nosotros hoy es un acto de reparación histórica. Hoy este Estado está cumpliendo. Ya llevamos más de 1.500 escrituras entregadas a lo largo y ancho de la provincia”, indicó.

Además, explicó que la iniciativa forma parte de una política integral de acceso al hábitat: “Esto forma parte de un programa más amplio, más integral, que es Neuquén Habita. No solo estamos entregando escrituras, estamos también construyendo viviendas y generando más de 10.000 mensuras”.

Escuelas y crecimiento de la localidad

En otro tramo de su discurso, el gobernador hizo referencia a las inversiones previstas para infraestructura educativa y adelantó la construcción de nuevos establecimientos para responder a la demanda existente en Villa La Angostura: la Primaria N° 361 y la EPET N° 28.

“Vamos a hacer una nueva escuela primaria, que hoy los chicos están en una escuela primaria dividida en tres turnos para poder concurrir”, afirmó.

También se refirió a la situación de la Escuela 104 y sostuvo: “Nos cansamos de ese techo, de tantos problemas que ha traído. Vamos a hacer una escuela nueva, busquemos el lugar y avancemos”.

Figueroa vinculó esas obras con una mirada más amplia sobre el desarrollo de la localidad y aseguró que el crecimiento debe estar acompañado por mejoras concretas para la población. “Villa La Angostura va a seguir creciendo, pero va a seguir creciendo cuando su gente esté mejor”, concluyó.