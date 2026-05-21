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jueves, 21 de mayo de 2026, 21:12
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Daniel Scioli en el AAPA Summit 2026.
Daniel Scioli en el AAPA Summit 2026. Foto: Captura

El secretario de Turismo y Ambiente de la Nación, Daniel Scioli, disertó en el AAPA Summit 2026, organizado por la Asociación Argentina de Parques y Atracciones (AAPA), donde afirmó que se está trabajando en “una serie de desregulaciones para que ustedes miren cada vez con más interés oportunidades de negocios y de trabajo para los jóvenes, en alguno de los 39 Parques Nacionales de la Argentina”.

Entre otras autoridades, Scioli estuvo junto a los presidentes de esa Asociación, César Lago; de la Cámara Argentina de Turismo (CAT), Laura Teruel; y de la Federación Argentina de Asociaciones de Empresas de Viajes y Turismo (FAEVYT), Andrés Deyá.

“Es el tiempo de los parques y atracciones, de la industria del entretenimiento. Tenemos que potenciarla cada vez más porque estamos frente a un turista más exigente, a nivel internacional y a nivel local. Este tipo de actividades ayuda a romper la estacionalidad y a extender la temporada”, finalizó el Secretario.

Daniel Scioli en el AAPA Summit 2026.

De qué trata el AAPA Summit 2026

Bajo el lema “Reimaginando los Parques y Atracciones: innovación, experiencias y negocios” el evento convocó a referentes de la Argentina y la industria internacional para analizar el futuro del entretenimiento familiar, el turismo y las experiencias para nuevas generaciones.

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El Summit, de carácter regional, fue declarado de Interés Turístico por la Secretaría de Turismo y Ambiente de la República Argentina en un contexto de transformación del consumo, avance de la inteligencia artificial y nuevos desafíos para el turismo y el entretenimiento familiar.

Además, cuenta con el apoyo institucional de entidades vinculadas al turismo, los viajes, la hotelería, los congresos y la actividad de parques y atracciones de América Latina, entre ellas la CAT, FAEVYT, AHT, AOCA, FEDECATUR, ADIBRA, SINDEPAT, ACOLAP y Aerolíneas Argentinas.