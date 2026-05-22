El presidente de Argentina, Javier Milei. Foto: REUTERS

A través del Ministerio de Capital Humano, el Gobierno anunció la creación de “Gemelo Digital Social”, una plataforma basada en inteligencia artificial que apunta a diseñar y evaluar políticas públicas antes de su implementación, mediante simulación de escenarios y procesamiento masivo de datos. La herramienta fue presentada por la ministra Sandra Pettovello y respaldada por el presidente Javier Milei, que la definió como un cambio en la forma de intervenir socialmente.

El proyecto fue difundido a través de un video oficial, donde se plantea un giro en la lógica estatal: pasar de un modelo reactivo a uno predictivo. Según el Gobierno, la plataforma permitirá anticipar impactos, reducir errores de planificación y mejorar la eficiencia en el uso de recursos públicos.

La iniciativa se apoya en la integración de información proveniente de distintos sistemas y registros. El objetivo es construir una base unificada que permita detectar patrones, analizar dinámicas sociales y proyectar posibles consecuencias ante la aplicación de medidas específicas.

Sandra Pettovello, ministra de Capital Humano. Foto: NA (Daniel Vides)

En el oficialismo sostienen que el desarrollo busca consolidar un “Estado que se anticipa”, con capacidad para intervenir antes de que los problemas se agraven. La herramienta permitirá simular cómo podrían evolucionar distintos indicadores sociales frente a determinadas decisiones.

Cómo funcionará el Gemelo Digital Social y qué datos integrará

Uno de los ejes centrales del sistema es la construcción de una representación digital de la población elaborada con datos demográficos, educativos, laborales y económicos. Sobre esa base, el modelo podrá evaluar el impacto potencial de políticas dirigidas a distintos sectores.

El diseño contempla cuatro niveles de análisis: una dimensión descriptiva, para organizar información; una explicativa, para entender causas; una predictiva, destinada a proyectar escenarios; y una prescriptiva, orientada a optimizar decisiones. En conjunto, estas funciones forman el núcleo de la herramienta.

Qué es un “gemelo digital” y cuáles son sus antecedentes internacionales

El concepto de “gemelo digital” tiene origen en el ámbito tecnológico e industrial, donde se utiliza para replicar procesos físicos mediante modelos virtuales. En países con alto desarrollo, estas herramientas se aplican en urbanismo, transporte o infraestructura. El Gobierno busca trasladar esa lógica al campo social.

En Capital Humano aseguran que la principal innovación radica en adaptar esta tecnología al análisis integral de políticas sociales. La plataforma integrará información de áreas como empleo, educación, programas sociales y estadísticas demográficas, además de datos provenientes de organismos públicos y, eventualmente, del sector privado.

Sandra Pettovello, Javier Milei y Alejandro Álvarez Foto: Cuenta de Twitter de Sandra Pettovello

En paralelo, el proyecto se vincula con la idea de capital humano que impulsa Pettovello, centrada en el desarrollo de capacidades individuales a lo largo de la vida. En esa línea, se buscará cruzar datos de formación y empleabilidad para diseñar políticas más focalizadas y sostenibles en el tiempo.

El Gobierno también analiza antecedentes internacionales, como los desarrollos en Singapur y Reino Unido, donde los gemelos digitales se utilizan para simular flujos de tránsito, planificar obras y prever impactos urbanos antes de ejecutar proyectos.

El desarrollo técnico del sistema se encuentra en una etapa inicial. Desde la cartera anticipan que se abrirán mesas de trabajo con universidades, organismos multilaterales y especialistas en tecnología para avanzar en su implementación.

Mientras tanto, la presentación oficial funciona como un primer paso político y conceptual. La apuesta oficial es posicionar a la Argentina en el debate global sobre inteligencia artificial aplicada al Estado y consolidar una estrategia de gestión basada en datos.