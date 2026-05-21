Paro universitario. Foto: NA

El Gobierno formalizó en el Congreso un proyecto de ley para reemplazar el actual esquema de financiamiento universitario, en medio de un conflicto judicial abierto con las casas de estudio. La propuesta introduce recursos explícitos, ajustes automáticos por inflación y mejoras salariales, pero condiciona su avance a que el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) retire la cautelar que hoy espera una definición de la Corte Suprema.

La iniciativa, rubricada por el presidente Javier Milei, la ministra Sandra Pettovello, el titular de Economía Luis Caputo y el jefe de Gabinete Manuel Adorni, busca reordenar el esquema de financiamiento de las universidades nacionales conforme a las previsiones del Presupuesto 2026.

Uno de los cambios centrales es la incorporación de fuentes concretas de financiamiento, un punto que el Ejecutivo consideraba ausente en la Ley 27.795. Según el nuevo texto, el gasto será cubierto por partidas de la órbita del Ministerio de Capital Humano, con respaldo adicional en caso de faltantes.

Marcha Federal Universitaria. Foto: NA

El trasfondo de la iniciativa es el conflicto judicial en curso. El CIN presentó un amparo en 2025 por el incumplimiento de la ley vigente, lo que derivó en fallos que ordenaron su aplicación. Sin embargo, tras una apelación del Gobierno, la cautelar quedó en suspenso hasta que se expida la Corte.

En este escenario, la Casa Rosada busca un acuerdo político. Desde el oficialismo señalaron que el nuevo proyecto avanzaría solo si las universidades desactivan la medida judicial, mientras que desde el CIN aseguran que no recibieron una propuesta formal.

El esquema presupuestario y el ajuste por inflación

El proyecto introduce un mecanismo de actualización de fondos para el programa de Educación Superior: si la inflación supera el 14,3% anual previsto en el Presupuesto, se habilitarán ajustes automáticos basados en el índice del INDEC. El objetivo es preservar el poder adquisitivo de las partidas universitarias frente a un escenario inflacionario mayor al calculado por el Gobierno.

Marcha contra el desfinanciamiento universitario. Foto: NA

Más fondos para hospitales universitarios

Otro punto relevante es el refuerzo para los hospitales universitarios, que recibirán un aumento de más de $80.000 millones. La medida apunta a sostener el funcionamiento del sistema sanitario dependiente de las universidades.

En paralelo, el Ministerio de Capital Humano pidió a las instituciones que informen sus necesidades en materia de salud, con el fin de definir la asignación de recursos.

Nueva ley de financiamiento universitario presentada por el Gobierno: qué dice el texto sobre aumentos salariales y paritarias

El texto también contempla una recomposición para docentes y no docentes, con tres incrementos del 4,1% a lo largo del 2026. Los aumentos se aplicarán en marzo, julio y septiembre, tomando como base los salarios de diciembre de 2025.

Además, obliga al Ejecutivo a convocar a paritarias dentro del mes posterior a la sanción de la ley, estableciendo una periodicidad máxima de tres meses entre negociaciones.

El proyecto también fija objetivos estratégicos para el sistema: ampliar la oferta académica, fortalecer la investigación, garantizar la permanencia estudiantil y aumentar las becas para sectores vulnerables. La iniciativa llega al Congreso sin fecha de tratamiento en comisiones y en un contexto de alta tensión con el sistema universitario, que recientemente protagonizó movilizaciones masivas en rechazo a la política educativa del Gobierno.