La Unión Obrera Metalúrgica (UOM) exige al Gobierno que homologue la paritaria firmada en diciembre para ponerla en funcionamiento. Además, consideran necesario que el Ejecutivo modifique 5 o 6 artículos clave de la Ley de Modernización Laboral. En este sentido, formulan una fuerte exigencia a la Confederación General del Trabajo (CGT) por un paro general para el día 11 de febrero cuando se trataría en Congreso la controvertida ley.

En este sentido, los metalúrgicos llevarán a cabo una cumbre el día de hoy, 21 de enero, a las 16 horas en Villa Constitución. Entre otras cosas, debatirán el lanzamiento de un paro por tiempo indeterminado en Acindar por denuncias de despidos arbitrarios y un “plan de precarización laboral lanzado por la patronal”.

La mesa de negociación, a cargo de Abel Furlán, busca tener varios pesos pesados y, aquellos que no puedan asistir de manera presencial, lo harán vía web. La industria y el transporte serían los gremios con mayor adhesión a la idea del paro general, en concordancia con ser los más golpeados por el régimen económico libertario.

Qué dijo Abel Furlán sobre la UOM

Abel Furlán, titular de la UOM, resaltó ante distintos medios su pedido a la CGT por medidas urgentes. En este sentido, remarcó una vez más que la principal demanda que llevan al Gobierno es el salario, en concordancia al pedido de homologación de la suba de los montos establecida en diciembre.

“El salario está totalmente deprimido”, afirmó y denunció a la Secretaría de Trabajo por imponer pautas que no permiten una real recomposición. “Cada vez es más caro comer en Argentina por la fuerte pérdida del salario real”, agregó.

Enfocándose en la inflación de los alimentos, cuestionó una vez más las cifras oficiales publicadas por el Gobierno. Mientras que el índice general marcó un 2,8%, la canasta alimentaria registró un 4,1%, lo que impacta de lleno en el bolsillo de los trabajadores. “El salario apenas alcanza para garantizar los alimentos”, sostuvo.

Qué dijo el secretario general de la UTEP sobre la reforma laboral

El secretario general de la UTEP, Alejandro Gramajo, advirtió que la reforma “está orientada a quitarle derechos a los trabajadores que hoy se mantienen dentro de una relación salarial formal plena de derechos”, y señaló que el nuevo esquema de indemnizaciones “propone pagar menos, en cuotas y con fondos que hoy pertenecen a los jubilados”.

Además, rechazó el argumento oficial de que la quita de derechos generará más empleo formal: “Es algo nunca visto: quitarle derechos a unos para supuestamente beneficiar a otros. Si bajan al de arriba, pisan al de abajo”. Por su parte, el exsecretario general de la UTEP, Esteban “Gringo” Castro, sostuvo que “no tiene un solo punto a favor de los trabajadores informales ni de la economía popular”, y remarcó que, para su sector, cualquier avance de derechos será imposible si la reforma prospera.