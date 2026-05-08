Marcha de la CGT a Tribunales en contra de la reforma laboral. Foto: NA

La Ley de Modernización Laboral (N° 27.802) recuperó su plena vigencia en todo el territorio nacional desde este jueves 7 de mayo. La decisión llegó de la mano de la jueza Macarena Marra Giménez, titular del Juzgado Contencioso Administrativo Federal 12, quien resolvió anular la medida cautelar que mantenía frenados 81 artículos de la reforma impulsada por el Gobierno que se aprobó en el Congreso.

Este fallo marca el tercer capítulo judicial a favor del Gobierno en menos de dos meses, consolidando la aplicación de los cambios tras un complejo recorrido que incluyó a la Cámara de Apelaciones del Trabajo y a la propia Corte Suprema. “Una gran noticia para los trabajadores y para los que generan trabajo en el país. La justicia acaba de dejar sin efecto la cautelar interpuesta por la CGT, que suspendía la Ley de Modernización Laboral. De esta manera, la ley votada en el Congreso de la Nación finalmente va a entrar en vigencia”, celebró el jefe de Gabinete Manuel Adorni.

El camino judicial de la Reforma Laboral de la suspensión a la vigencia

La disputa comenzó cuando la CGT presentó un amparo contra el gobierno de Javier Milei alegando que la reforma, promulgada el pasado 6 de marzo, afectaba garantías constitucionales como la libertad sindical y la protección del trabajador. La cronología de los hechos fue la siguiente:

Freno inicial: el 30 de marzo, el juez laboral Raúl Ojeda suspendió 83 artículos, incluyendo cambios claves en indemnizaciones y jornadas laborales. La contraofensiva oficial: el Estado apeló y logró que la Cámara de Apelaciones del Trabajo le diera “efecto suspensivo” al recurso. Esto significó que, mientras se discutía el fondo, la ley podía aplicarse. El “no” de la Corte al atajo: el Gobierno intentó un per saltum para que la Corte Suprema resolviera el tema de inmediato. Sin embargo, el máximo tribunal lo rechazó por entender que no había “gravedad institucional” urgente, ya que la ley, de hecho, ya estaba vigente por el fallo de la Cámara. Fallo definitivo de competencia: finalmente, la Justicia determinó que la causa no debía tramitarse en el fuero Laboral sino en el Contencioso Administrativo Federal, dándole la razón al planteo del Gobierno.

Los argumentos de la jueza para liberar la ley de Reforma Laboral

En su resolución, la jueza Marra Giménez fue tajante al señalar que suspender 81 artículos de una ley aprobada por el Congreso es una medida extrema que excedía las facultades de una cautelar. Según la magistrada, las leyes tienen una “presunción de legitimidad” que debe respetarse.

Además, indicó que la complejidad de temas como el régimen de despidos o la libertad sindical requiere un análisis profundo que se dará en la sentencia final y que no existía un “peligro en la demora” que justificara mantener la ley frenada. Con este fallo, la jueza también ordenó que todas las causas similares se unifiquen en su juzgado bajo un proceso colectivo.