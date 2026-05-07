Teletrabajo, trabajo. Foto: Freepik

La Reforma Laboral es uno de los proyectos de ley impulsados por el Gobierno que se promulgó el pasado 6 de marzo tras haber sido sancionada en el Congreso durante el periodo de sesiones extraordinarias. En este marco, se debatió un punto clave como es la eliminación del home office, ya que la Ley de Teletrabajo dejó de tener regulación específica y pasó a regirse exclusivamente por la Ley de Contrato de Trabajo general, por lo que ahora las empresas tendrán la potestad para gestionarlo a su merced.

Convenios por empresa, salario “dinámico”, indemnizaciones y vacaciones, entre otros, son los aspectos más resonantes del proyecto que tiene la intención de cambiar el sistema laboral tras su aprobación en el Congreso. La Reforma volvió a la Cámara Alta el pasado 27 de febrero tras la eliminación del artículo 44 de licencias por enfermedad y se aprobó definitivamente con 42 votos a favor, 28 en contra y 2 abstenciones.

El proyecto establece la derogación de leyes especiales, entre ellas, se encuentra la Ley 27.555 de Teletrabajo, que regula las condiciones laborales para quienes trabajan de manera remota. Si bien se especulaba con que se aplique desde el 1° de enero de 2027, ahora quedó sujeto al acuerdo entre las partes o en su defecto, a la interpretación judicial caso por caso.

La sesión del viernes 27 de febrero duró casi 12 horas y también tuvo la aprobación del Régimen Penal Juvenil. Foto: Captura de pantalla Senado

Que dice la Ley de Teletrabajo que se derogó tras la aprobación de la Reforma Laboral

La Reforma Laboral dispuso la eliminación de regímenes específicos y figura la Ley 27.555 de Teletrabajo, que en la actualidad, fija el marco laboral para las tareas realizadas a distancia bajo la modalidad home office.

Esta legislación fue aprobada en 2020 en el momento de mayor expansión del trabajo remoto por la pandemia del coronavirus y estableció derechos centrales como:

Derecho a la desconexión digital.

Igualdad salarial con trabajadores presenciales.

Compensación por gastos de conectividad y equipamiento.

Protección de la jornada laboral en modalidad remota

Trabajo remoto, home office, cansancio, productividad. Foto: Unsplash

Este esquema dejó de regir como tal y el teletrabajo pasaría a depender de pactos individuales o de las disposiciones generales de la Ley de Contrato de Trabajo (LCT), una perspectiva que despertó inquietud entre gremios y expertos en derecho laboral.

Además, el proyecto de ley propuso dejar sin efecto otras normas de larga data, como el Fondo de Garantía de Créditos Laborales, las viejas leyes de trabajo a domicilio vigentes desde mediados del siglo pasado y la supresión del apartado de la Ley de Contrato de Trabajo referido a las invenciones realizadas por el trabajador.

Chau al home office: qué consecuencias hay para el trabajador

Los impactos de estos cambios son variados. Desde la perspectiva del empleado, la eliminación del derecho explícito a la desconexión digital genera una situación de guardia constante que resulta muy compleja de demostrar o denunciar ante la Justicia. Al mismo tiempo, el financiamiento de las herramientas de trabajo y el servicio de internet -antes a cargo de la empresa- entra ahora en un terreno ambiguo que quedará sujeto a la negociación de cada convenio particular. Además, la facultad de pedir la vuelta al trabajo presencial, que anteriormente era un derecho amparado legalmente, queda hoy limitada exclusivamente a lo que se haya acordado de forma personal.

Para el sector empresarial, el panorama cambia pero sigue presentando desafíos. Si bien ahora cuentan con mayor libertad para gestionar el teletrabajo, esta falta de rigidez aumenta las chances de enfrentarse a litigios, ya que la carencia de normativas específicas terminará judicializando las diferencias. En definitiva, un esquema que carece de lineamientos exactos no elimina los peligros, simplemente hace que las contingencias aparezcan después derivando en procesos más lentos y económicamente más costosos.