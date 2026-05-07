Corte Suprema de Justicia. Foto: Prensa

La Corte Suprema de Justicia rechazó el recurso per saltum presentado por el Gobierno de Javier Milei para que intervenga en el expediente que analiza la validez de la Reforma Laboral sin esperar fallo alguno de segunda instancia.

El máximo tribunal determinó que no se observan los requisitos previstos en el Código Procesal Civil para admitir el recurso.

Los jueces de la Corte Suprema en la apertura de sesiones ordinarias en el Congreso. Foto: REUTERS

Los principales cambios de la Reforma Laboral

Uno de los aspectos centrales de la reforma es la reorganización del régimen de vacaciones. Aunque se mantiene el período tradicional para otorgarlas —entre octubre y abril—, ahora empleadores y trabajadores podrán pactar su disfrute fuera de esa ventana temporal. Además, se habilita el fraccionamiento del período vacacional siempre que cada tramo sea de al menos siete días consecutivos, lo que otorga mayor flexibilidad a ambas partes a la hora de planificar descansos.

Otro cambio significativo es la incorporación del banco de horas. Este nuevo mecanismo permitirá que las horas extraordinarias puedan compensarse con días libres en lugar de pagarse, siempre dentro de los límites legales de jornada y descansos. La modalidad podrá implementarse mediante acuerdos escritos entre empresa y trabajador, y apunta a modernizar la organización del trabajo en actividades con demandas fluctuantes.

Reforma Laboral Foto: Foto generada con IA

La reforma también redefine el esquema indemnizatorio. El cálculo por despido sin causa ahora se realizará únicamente sobre la remuneración mensual, normal y habitual, excluyendo conceptos no mensuales como aguinaldo, vacaciones o premios variables. Esta medida reduce la base de cálculo y, en consecuencia, el costo de desvinculación para las empresas. Además, se fija un nuevo mecanismo de actualización de créditos laborales basado en el Índice de Precios al Consumidor más un 3% anual.

En paralelo, se creó el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), financiado con aportes empresariales, que servirá para cubrir indemnizaciones y aliviar el impacto financiero de las desvinculaciones, especialmente en las MiPyMEs. Este fondo reemplaza, en algunos casos, a esquemas tradicionales de pago directo por parte del empleador.

¿Qué es un per saltum?

Un per saltum es un mecanismo judicial excepcional que permite que una causa pase directamente a un tribunal superior —generalmente la Corte Suprema— sin recorrer todas las instancias judiciales intermedias.

Juez Foto: Unsplash

En Argentina, el recurso de per saltum fue incorporado formalmente en 2012 y se utiliza únicamente en casos de “notoria gravedad institucional”, es decir, situaciones que pueden afectar de manera importante el funcionamiento del Estado, las instituciones o derechos de gran impacto público.

La expresión proviene del latín per saltum, que significa “por salto”, porque el expediente “salta” etapas del proceso judicial habitual