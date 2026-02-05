Aviones F-16 Foto: Fuerza Aérea

La llegada de los F-16 a la Argentina sigue generando movimiento en la Fuerza Aérea. Aunque los seis cazas incorporados todavía no retomaron sus operaciones de vuelo, el Gobierno nacional ya comenzó a recibir el equipamiento necesario para ponerlos en marcha. Durante enero, arribaron 50 contenedores que contienen buena parte del soporte técnico que permitirá iniciar la fase operativa de estas aeronaves de combate.

Los F-16 AM/BM Fighting Falcon —que aterrizaron en el país en diciembre de 2025 y realizaron un vuelo inaugural sobre la Ciudad de Buenos Aires— permanecen en los hangares del Área Material Río Cuarto, en Córdoba. Allí se encuentran bajo revisión, mientras se organiza la logística para activar formalmente el sistema de armas.

Avances logísticos para el inicio de la actividad de vuelo del #F16



Durante estos días se recibieron contenedores con una parte sustancial del soporte logístico necesario para el inicio de las operaciones. pic.twitter.com/pAAIcGO69O — FuerzaAéreaArgentina (@FuerzaAerea_Arg) January 21, 2026

Qué traían los 50 contenedores recibidos por la Fuerza Aérea

La Fuerza Aérea Argentina (FAA) confirmó que los contenedores transportaban herramientas especializadas, componentes esenciales, repuestos, sistemas electrónicos y armamento destinado a los cazas. Se trata del material inicial indispensable para poner en funcionamiento la flota y garantizar que los aviones puedan volar y operar con normalidad.

“Durante estos días se recibieron contenedores con una parte sustancial del soporte logístico necesario para el inicio de las operaciones”, comunicó la institución a través de su cuenta oficial en X. El arribo del equipamiento forma parte del paquete de transferencia acordado con Dinamarca durante la compra de las aeronaves.

Mientras tanto, el personal continúa su proceso de formación. Según detalló la FAA, los pilotos “siguen desarrollando actividades en simuladores y entrenamientos en tierra”. Esta etapa es clave para la adaptación al sistema de armas y para que los primeros vuelos se realicen con todos los protocolos operativos en orden.

Aviones F-16 Foto: Fuerza Aérea

Cuándo volverán a volar los F-16

Si bien desde diciembre no han vuelto a realizar vuelos oficiales, fuentes especializadas señalan que las primeras pruebas podrían concretarse entre finales de febrero y principios de marzo. La actividad inicial será parte del programa de entrenamiento, certificación y adaptación técnica de la nueva flota.

Como parte de la puesta a punto, la Fuerza Aérea también abrió recientemente una licitación para adquirir neumáticos del tren de aterrizaje, tanto principal como delantero, necesarios para las operaciones de los F-16 asignados al Grupo 6 de Caza, actualmente asentado de forma temporal en Río Cuarto.

Los aviones caza F-16. Foto: Fuerza Aérea Argentina

Más equipamiento en camino: cómo avanza la compra total de F-16

Mientras la primera tanda de aviones continúa su preparación, Argentina mantiene un diálogo fluido con Dinamarca para completar la entrega de las aeronaves restantes. El objetivo es que la segunda parte del lote llegue al país en diciembre de 2026.

La compra total involucra 24 F-16 adquiridos por alrededor de 300 millones de dólares. De ellos, los seis que ya están en Córdoba incluyen dos monoplaza F-16AM y cuatro biplaza F-16BM, utilizados tanto para operaciones como para entrenamiento.

Con la llegada del soporte logístico y el entrenamiento en marcha, los F-16 argentinos se acercan a su primera fase operativa, un hito importante para la modernización de la defensa nacional.