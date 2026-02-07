Canal 26
Por Canal 26
sábado, 7 de febrero de 2026, 15:51
El Gobernador bonaerense en el plenario de Movimiento Derecho al Futuro
El Gobernador bonaerense en el plenario de Movimiento Derecho al Futuro Foto: NA

Axel Kicillof será el nuevo presidente del PJ bonaerense tras sellar un acuerdo con el kirchnerismo, en una búsqueda de unidad en el peronismo.

El mandatario sucederá a Máximo Kirchner en la conducción y asumirá el cargo el próximo 15 de marzo.

Axel Kicillof junto al diputado Máximo Kirchner Foto NA
Axel Kicillof y Máximo Kirchner. Foto: NA.

El gobernador de la Provincia aceptó el ofrecimiento del cristinismo a cambio de un “respaldo pleno a su gestión” y gestos políticos de cara al escenario electoral de 2027.

Fuentes del espacio indicaron que fue la propia Cristina Kirchner quien ordenó “dejar de lado la discusión endogámica” y avanzar con la presidencia de Kicillof para evitar una disputa sin precedentes.

También podría interesarte
Duro cruce entre Kicillof, Adorni y Santilli por la reforma laboral: “No se puede inferir la bobada que usted sugiere”

Duro cruce entre Kicillof, Adorni y Santilli por la reforma laboral:“No se puede inferir la bobada que usted sugiere”

Boleta Única de Papel: La Libertad Avanza busca implementarla en todo el país y proyecta su prueba piloto en CABA y la provincia de Buenos Aires

Boleta Única de Papel:La Libertad Avanza busca implementarla en todo el país y proyecta su prueba piloto en CABA y la provincia de Buenos Aires

Axel Kicillof y Cristina Kirchner, Frente de Todos, Elecciones 2019, NA
Axel Kicillof y Cristina Kirchner, Frente de Todos, Elecciones 2019, NA

Cómo queda la cúpula partidaria

Presidencia: Axel Kicillof.

Vicepresidencia 1ª: Verónica Magario.

Vicepresidencia 2ª: Federico Otermín (intendente de Lomas de Zamora).

Secretaría General: Mariano Cascallares (intendente de Almirante Brown).

Congreso Partidario: Máximo Kirchner será el presidente del órgano deliberativo, lugar que hasta ahora ocupaba Fernando Espinoza.

Junta Partidaria: Leonardo Nardini (intendente de Malvinas Argentinas) continuará al frente.