El Gobernador bonaerense en el plenario de Movimiento Derecho al Futuro Foto: NA

Axel Kicillof será el nuevo presidente del PJ bonaerense tras sellar un acuerdo con el kirchnerismo, en una búsqueda de unidad en el peronismo.

El mandatario sucederá a Máximo Kirchner en la conducción y asumirá el cargo el próximo 15 de marzo.

Axel Kicillof y Máximo Kirchner. Foto: NA.

El gobernador de la Provincia aceptó el ofrecimiento del cristinismo a cambio de un “respaldo pleno a su gestión” y gestos políticos de cara al escenario electoral de 2027.

Fuentes del espacio indicaron que fue la propia Cristina Kirchner quien ordenó “dejar de lado la discusión endogámica” y avanzar con la presidencia de Kicillof para evitar una disputa sin precedentes.

Axel Kicillof y Cristina Kirchner, Frente de Todos, Elecciones 2019, NA

Cómo queda la cúpula partidaria

Presidencia: Axel Kicillof.

Vicepresidencia 1ª: Verónica Magario.

Vicepresidencia 2ª: Federico Otermín (intendente de Lomas de Zamora).

Secretaría General: Mariano Cascallares (intendente de Almirante Brown).

Congreso Partidario: Máximo Kirchner será el presidente del órgano deliberativo, lugar que hasta ahora ocupaba Fernando Espinoza.

Junta Partidaria: Leonardo Nardini (intendente de Malvinas Argentinas) continuará al frente.