Tras un acuerdo con el kirchnerismo, Axel Kicillof será el nuevo presidente del PJ bonaerense
El gobernador de la Provincia sucederá a Máxima Kirchner al frente del partido tras intensas negociaciones. La lista de unidad incluye a Magario, Otermín y Cascallares.
Axel Kicillof será el nuevo presidente del PJ bonaerense tras sellar un acuerdo con el kirchnerismo, en una búsqueda de unidad en el peronismo.
El mandatario sucederá a Máximo Kirchner en la conducción y asumirá el cargo el próximo 15 de marzo.
El gobernador de la Provincia aceptó el ofrecimiento del cristinismo a cambio de un “respaldo pleno a su gestión” y gestos políticos de cara al escenario electoral de 2027.
Fuentes del espacio indicaron que fue la propia Cristina Kirchner quien ordenó “dejar de lado la discusión endogámica” y avanzar con la presidencia de Kicillof para evitar una disputa sin precedentes.
Cómo queda la cúpula partidaria
Presidencia: Axel Kicillof.
Vicepresidencia 1ª: Verónica Magario.
Vicepresidencia 2ª: Federico Otermín (intendente de Lomas de Zamora).
Secretaría General: Mariano Cascallares (intendente de Almirante Brown).
Congreso Partidario: Máximo Kirchner será el presidente del órgano deliberativo, lugar que hasta ahora ocupaba Fernando Espinoza.
Junta Partidaria: Leonardo Nardini (intendente de Malvinas Argentinas) continuará al frente.