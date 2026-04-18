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Por Canal 26
sábado, 18 de abril de 2026, 16:45
Cristina Kirchner en su casa de Constitución junto a la militancia.
Cristina Kirchner en su casa de Constitución junto a la militancia. Foto: Prensa

Con las elecciones presidenciales 2027 en el horizonte, el peronismo comienza a delinear su estrategia para intentar volver al Gobierno.

En esa búsqueda, el periodista Horacio Verbitsky fue contundente a la hora de hablar de candidatos y la distancia entre dos figuras de peso en la oposición.

Cristina Kirchner en su casa de Constitución junto a la militancia. Foto: Prensa

“Cristina apoyaría a cualquier otro candidato peronista que no sea Kicillof”, expresó el periodista, sumando un dato clave de cara al armado electoral.

Con este dato, el peronismo podría entrar en una gran interna para decidir a su candidato.

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Cristina Kirchner desde el balcón de su casa. Foto: Reuters/Pedro Lazaro Fernandez
Cristina Kirchner desde el balcón de su casa. Foto: Reuters/Pedro Lazaro Fernandez

Mientras tanto, el gobernador de la Provincia inició su gira por España en una especie de lanzamiento de campaña no oficializado.

En paralelo, otra comitiva peronista también se muestra en la Madre Patria, encabezada por Nicolás Trota, Jorge Taiana y Eduardo Valdez, entre otros.

Cristina Kirchner.
Cristina Kirchner. Foto: NA

“Mirá que Miguel Pichetto quiere armar la centro derecha peronista y también se fotografió con Menéndez, Valdez y Guillermo MorenoNinguno de ellos está con Kircillof presidente”, completó el también escritor e investigador.

La carrera hacia las urnas ya comenzó y parece que las posturas son claras. El peronismo debate internamente y busca alternativas al gobierno de Javier Milei.