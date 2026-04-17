El boleto estudiantil le permite a los estudiantes ahorrar en transporte público para ir a cursar. Foto: Argentina.gob.ar

El boleto estudiantil para el año 2026 fue rectificado tras un acuerdo entre el Ministerio de Transporte de la provincia de Buenos Aires y la empresa Nación Servicios S.A., con el fin de sostener el beneficio vigente. Inicialmente se analizó la posibilidad de reducir la cantidad de viajes mensuales a 30, lo que implicaba una modificación del esquema actual.

Finalmente, las partes resolvieron mantener el cupo original de 45 viajes. La decisión asegura la continuidad del beneficio en las mismas condiciones y evita cambios en el alcance del programa para el próximo ciclo lectivo.

Estudiantes universitarios. Foto: Unsplash.

Cómo se llegó al acuerdo

Agrupaciones universitarias de la provincia de Buenos Aires expresaron su descontento previo al restablecimiento del boleto universitario. La Federación Universitaria de La Plata y el Movimiento Universitario del Conurbano fueron quienes llevaron al frente la disputa.

Por su parte, luego del acuerdo, el MUC expresó en redes sociales que el boleto estudiantil “es trascendental para poder seguir estudiando”.

¿Cómo tramitar el Boleto Universitario?

El boleto universitario en la provincia de Buenos Aires se tramita a través del sitio oficial del Ministerio de Transporte bonaerense. Los estudiantes universitarios deben iniciar la inscripción de forma online, completando el formulario correspondiente con sus datos personales, académicos y una tarjeta SUBE registrada a su nombre.

El trámite está destinado a alumnos regulares de universidades públicas adheridas al programa y requiere residir en la provincia a más de 2000 metros de la casa de estudios, además de no poseer título universitario previo.

Cómo tramitar el boleto universitario. Foto: Secretaría de Transporte

Una vez enviada la solicitud, la universidad se encarga de validar la condición de alumno regular. Tras esa confirmación, el beneficio se activa en la tarjeta SUBE y permite utilizar hasta 45 viajes mensuales durante el ciclo lectivo. En el caso de estudiantes que ya contaban con el boleto en años anteriores, la renovación se realiza al apoyar la SUBE en una Terminal Automática, sin necesidad de volver a completar todo el formulario, siempre que se cumplan los requisitos establecidos para el nuevo ciclo lectivo.