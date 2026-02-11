Claudio Uberti. Foto: Captura

La Justicia emitió la orden de detención del ex funcionario kirchnerista Claudio Uberti, vinculado con el caso de la valija de 790 mil dólares que ingresó Guido Antonini Wilson desde Venezuela en 2007. De esta manera, comenzará a cumplir la condena de cuatro años y seis meses de prisión.

Sabrina Namer, jueza del Tribunal Oral en lo Penal Económico 1, fue la encargada de firmar la orden para la “inmediata captura” del funcionario, que no llegó a estar preso hasta el momento.

Claudio Uberti. Foto: Cedoc

Uberti estará en una dependencia del Servicio Penitenciario Federal y la detención fue encomendada a la Policía Federal.

La Corte Suprema de Justicia dejó firme este martes la condena a cuatro años y medio de prisión efectiva contra ex titular del OCCOVI durante el kirchnerismo, por haber intervenido en el ingreso ilegal de una valija con 790.550 dólares en 2007.

La decisión fue adoptada por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, quienes rechazaron el recurso de la defensa por incumplimientos formales en la presentación. Con esta resolución, quedó firme la condena contra Uberti como coautor del delito de contrabando en grado de tentativa, agravado por su condición de funcionario público y la participación de más de una persona.

Antonini Wilson

El caso de la valija de Antonini Wilson

El episodio ocurrió en la madrugada del 4 de agosto de 2007, cuando Uberti arribó al país en un vuelo privado junto al empresario venezolano Guido Alejandro Antonini Wilson, quien portaba el dinero oculto en un maletín.

El vuelo había sido facturado a la empresa estatal Energía Argentina S.A. (ENARSA), y formaba parte de una misión conjunta con ejecutivos de PDVSA.

El escaneo de equipajes operado por la Policía de Seguridad Aeroportuaria permitió detectar los fajos de billetes, tras lo cual Antonini Wilson fue interrogado y afirmó que transportaba libros. Finalmente, se comprobó que había 790.550 dólares en billetes de 50. Luego del hecho, Antonini participó de un acto en la Casa Rosada y regresó a Miami, donde permanece prófugo.

Guido Antonini Wilson. Foto: NA.

En el juicio se acreditó que Uberti fue directamente a la Quinta de Olivos a informar a Néstor Kirchner lo sucedido. El mismo Uberti fue quien declaró este hecho ante el tribunal. Para los jueces, no se probó que Julio De Vido, entonces ministro de Planificación, le hubiera ordenado traer la valija.

El fallo también confirmó las condenas en suspenso contra cuatro funcionarios aduaneros: Rosa García Santillán, Guillermo Lucángeli, María Cristina Gallini y Jorge Lamastra, quienes fueron considerados encubridores del intento de contrabando. Las penas oscilaron entre 10 meses y un año de prisión en suspenso.