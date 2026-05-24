El presidente reafirmó el rumbo económico del Gobierno tras la suba de la inflación en marzo 2026. Foto: Prensa AmCham

El Gobierno acelera un esquema de retiros voluntarios con el que proyecta reducir entre 4.000 y 5.000 empleos en organismos públicos descentralizados antes de agosto, según estimaciones oficiales difundidas en las últimas horas. La estrategia apunta a achicar estructuras, bajar el gasto salarial y evitar una conflictividad mayor asociada a recortes más abruptos.

De acuerdo con lo informado, el plan se viene implementando desde marzo en distintas dependencias y podría ampliarse a otras áreas a medida que se revisen dotaciones y funciones. En el foco aparecen organismos de alto volumen operativo, entre ellos ANSES, PAMI, Vialidad Nacional y el INTA, además de otras entidades donde se evalúan salidas por adhesión voluntaria.

Cómo funciona el retiro voluntario y por qué el Gobierno lo elige

A diferencia de un recorte directo de contratos o despidos, el retiro voluntario se presenta como un mecanismo para lograr una reducción de personal con menor costo político y judicial. En la práctica, se ofrece una compensación económica asociada a la antigüedad: el esquema que se menciona en el Gobierno equivale a un porcentaje del salario bruto por cada año trabajado, con el argumento de que el desembolso inicial se compensa con el ahorro posterior en masa salarial.

En Balcarce 50 sostienen que el objetivo es ajustar tamaño y funciones: revisar qué hace cada organismo, cuántas personas requiere y cómo se reasignan tareas. Ese enfoque se concentraría especialmente en áreas descentralizadas, donde hay estructuras propias y convenios específicos.

Los organismos alcanzados: dónde ya hubo adhesiones y qué viene

Según el detalle que trascendió, ANSES ya habría registrado adhesiones relevantes desde marzo, mientras que en Vialidad Nacional y INTA también se reportaron incorporaciones al programa. En paralelo, se anticipa el inicio o ampliación de retiros en PAMI, un organismo con una dotación amplia y presencia territorial, además de procesos similares en otras dependencias estatales.

Programa de Atención Médica Integral (PAMI). Foto: NA

La clave es el nivel de adhesión: el rango “4.000 a 5.000” responde a un escenario variable que depende de cuántos trabajadores acepten la propuesta en cada entidad y de cómo evolucionen los programas en los próximos meses.

El contexto: caída del empleo público desde el inicio de la gestión

El retiro voluntario se inscribe en una política más amplia de reducción del empleo estatal. En números difundidos y citados en los últimos días, la administración nacional y empresas estatales habrían mostrado una baja significativa en la dotación desde el comienzo del actual gobierno, con recortes concentrados tanto en la administración pública como en sociedades y empresas del Estado.

Qué puede pasar hacia agosto: tres escenarios posibles

1) Adhesión alta y recorte cercano a 5.000: si los incentivos resultan atractivos y se abren nuevas ventanas en varios organismos, el Gobierno alcanzaría el techo de su proyección.

2) Adhesión moderada y recorte de 4.000 aprox.: el escenario intermedio, donde algunos organismos muestran respuesta, pero otros no logran volumen.

3) Adhesión baja y plan reconfigurado: si la aceptación es limitada, podría haber nuevas rondas con mejores condiciones o un cambio de estrategia para cumplir metas de ajuste.