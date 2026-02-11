Claudio Uberti, ex titular del Órgano de Control de Concesiones Viales (OCCOVI). Foto: Instagram @radiogonnet

Claudio Uberti, ex titular del OCCOVI durante el kirchnerismo, fue detenido este miércoles para comenzar a cumplir una condena de cuatro años y medio de prisión por el recordado “caso de la valija” con casi 800 mil dólares que ingresaron al país en 2007. La pena quedó firme luego de que la Corte Suprema rechazara su último recurso.

La jueza Sabrina Namer había ordenado su captura inmediata y prohibido su salida del país. Finalmente, tras acordar el lugar de entrega con su defensa, Uberti quedó alojado en la cárcel federal de Ezeiza.

Claudio Uberti fue condenado a cuatro años y medio de prisión por el recordado “caso de la valija”. Foto: Captura

Allí, cumplirá su condena junto a otros ex funcionarios kirchneristas como Julio De Vido, José López y Ricardo Jaime, todos presos por distintas causas de corrupción y tragedias vinculadas al Estado.

La Corte, con los votos de Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, dejó sin efecto la última apelación del ex funcionario, lo que habilitó la ejecución de la pena.

La causa

Uberti fue condenado por tentativa de contrabando agravado tras el episodio ocurrido en agosto de 2007, cuando llegó a Aeroparque en un vuelo privado y uno de los pasajeros, el venezolano Guido Antonini Wilson, intentó ingresar al país con 790.550 dólares sin declarar.

Antonini Wilson luego declaró que ese dinero era del gobierno de Hugo Chávez y que estaba destinado a la campaña presidencial de Cristina Fernández de Kirchner. Aunque se pidió su extradición, nunca fue detenido y terminó colaborando con el FBI.

En el juicio, Uberti reconoció que además de dirigir el OCCOVI también manejaba el vínculo con Venezuela y dijo que, tras el decomiso del dinero, fue a Olivos a contarle lo ocurrido a Néstor Kirchner.

Claudio Uberti es uno de los imputados arrepentidos en la causa de los cuadernos de la corrupción. Foto: Cedoc

Junto a él, también fueron condenados cuatro agentes de Aduana y AFIP, aunque con penas en suspenso. En cambio, Julio De Vido y Ricardo Echegaray fueron absueltos.