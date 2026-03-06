Canal 26
Por Canal 26
viernes, 6 de marzo de 2026, 12:58
Sebastián Amerio.
Sebastián Amerio. Foto: Prensa

El ex viceministro de Justicia Sebastián Amerio será el nuevo procurador del Tesoro, organismo a cargo de la representación legal del Estado, en reemplazo de Santiago Castro Videla.

La medida fue una de las tantas que se produjeron tras la asunción del nuevo ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques.

Juan Bautista Mahiques jura como ministro de Justicia. Foto: Presidencia

En tanto, el Gobierno optó por el abogado Santiago Viola, apoderado de La Libertad Avanza a nivel nacional, para ocupar el cargo qe dejó Amerio como secretario de Justicia.

Además, al asumir, Mahiques le pidió la renuncia al jefe de la Inspección General de Justicia (IGJ), Daniel Vítolo, así como a los titulares del Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos (CIPDH), Ana Belén Mármora; de la Oficina Anticorrupción, Alejandro Melik, de la Oficina de Bienes Recuperados, Juan Cruz Montero, y de la UIF, Ernesto Gaspari.

También podría interesarte
El FMI revisa el acuerdo con la Argentina por 20.000 millones de dólares: puntos clave y qué puede pasar con el desembolso

El FMI revisa el acuerdo con la Argentina por 20.000 millones de dólares:puntos clave y qué puede pasar con el desembolso

Duro cruce entre Kicillof, Adorni y Santilli por la reforma laboral: “No se puede inferir la bobada que usted sugiere”

Duro cruce entre Kicillof, Adorni y Santilli por la reforma laboral:“No se puede inferir la bobada que usted sugiere”

Inspeccion General de Justicia.
Inspeccion General de Justicia. Foto: NA

El objetivo del flamante ministro es copar la cartera y las jurisdicciones que controla con funcionarios propios y leales.

Para el resto de los organismos mencionados todavía no hay reemplazantes.