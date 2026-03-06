Sebastián Amerio. Foto: Prensa

El ex viceministro de Justicia Sebastián Amerio será el nuevo procurador del Tesoro, organismo a cargo de la representación legal del Estado, en reemplazo de Santiago Castro Videla.

La medida fue una de las tantas que se produjeron tras la asunción del nuevo ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques.

Juan Bautista Mahiques jura como ministro de Justicia. Foto: Presidencia

En tanto, el Gobierno optó por el abogado Santiago Viola, apoderado de La Libertad Avanza a nivel nacional, para ocupar el cargo qe dejó Amerio como secretario de Justicia.

Además, al asumir, Mahiques le pidió la renuncia al jefe de la Inspección General de Justicia (IGJ), Daniel Vítolo, así como a los titulares del Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos (CIPDH), Ana Belén Mármora; de la Oficina Anticorrupción, Alejandro Melik, de la Oficina de Bienes Recuperados, Juan Cruz Montero, y de la UIF, Ernesto Gaspari.

Inspeccion General de Justicia. Foto: NA

El objetivo del flamante ministro es copar la cartera y las jurisdicciones que controla con funcionarios propios y leales.

Para el resto de los organismos mencionados todavía no hay reemplazantes.