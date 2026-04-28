La jornada institucional se llevó adelante en el microcine municipal. Foto: El Bonaerense

En un paso clave hacia el fortalecimiento de la justicia local y provincial, el intendente de Ezeiza, Gastón Granados, recibió este martes 28 de abril al Procurador General de la Provincia de Buenos Aires, Julio Conte Grand, para formalizar el lanzamiento de la primera carrera de la Escuela de Ministerio Público. La jornada, desarrollada ante un auditorio colmado de profesionales del derecho y magistrados, marcó el inicio de la Especialización en Ministerio Público, una propuesta que busca jerarquizar la formación de quienes operan en el sistema judicial.

Durante la apertura, Granados puso el foco en el beneficio directo que esta capacitación tiene sobre la ciudadanía: “Es importante generar estos espacios porque mejores profesionales en la justicia significan procesos más ágiles y mayor protección para nuestros vecinos. La educación y la articulación institucional son el camino para transformar nuestra realidad y fortalecer el servicio a la comunidad”, enfatizó el intendente.

Por su parte, el doctor Conte Grand elogió la disposición del municipio para albergar este polo de formación y destacó el impacto de las políticas locales en la calidad de vida de los habitantes. Al respecto, el Procurador señaló que en Ezeiza “llevan adelante una gestión institucional que se pone de manifiesto en la seguridad de la gente, en el buen vivir y en la construcción de comunidad”.

El encuentro se llevó a cabo este martes 28 de abril.

La actividad no solo tuvo un tinte protocolar, sino que profundizó en los desafíos técnicos del área. La magistrada María José Rodríguez, directora de la Escuela de Ministerio Público, fue la encargada de detallar los pilares académicos de la especialización, explicando cómo la modalidad de cursada responderá a las necesidades actuales del sistema acusatorio.

El cierre del encuentro estuvo a cargo del profesor Horacio J. Romero Villanueva, quien ofreció una clase sobre los alcances del proyecto de reforma al Código Penal de la Nación. Su exposición analizó las actualizaciones normativas necesarias para los tiempos que corren, brindando a los asistentes una perspectiva profunda sobre los cambios que se avecinan en la legislación penal argentina.