Marcha a la Plaza de Mayo por el Día del Trabajador:

Marcha de la CGT por el Día del Trabajador Foto: NA

La Confederación General del Trabajo (CGT) se movilizará a Plaza de Mayo este jueves a partir de las 15 horas en la previa del Día del Trabajador en una convocatoria que busca demostrar el malestar sindical en las calles, marcar posición frente al rumbo económico y protestar ante la reforma laboral.

Desde el mediodía habrán concentraciones en el centro porteño con columnas sindicales, partidarias y de organizaciones sociales. Desde el palco del acto principal hablarán los tres integrantes del triunvirato de la CGT; Jorge Sola, Cristian Gerónimo y Octavio Argüello, y se dará una posterior lectura de un documento oficial con los reclamos al Gobierno.

La CGT anunció una movilización para el 30 de abril Foto: NA

Cuál es la postura de la CGT

La CGT convocó bajo la consigna “por trabajo digno, con derechos, salario justo y sin ajuste a los trabajadores”. Además, en redes sociales sentenciaron: “Cuando el pueblo trabajador se organiza, no hay ajuste que lo doblegue”.

“Vamos a ir hacia una medida de fuerza mucho más fuerte. Me interesa el primer paso, que es mostrar en la calle el malhumor social que en todos lados se percibe, que no es solamente por la caída del consumo. Es por el endeudamiento familiar, por la pérdida del empleo, por conseguir un empleo de menor calidad que el que se tenía antes”, afirmó Jorge Sola en Futurock.

Además, la CGT y el Gobierno se ven enfrentados en materia judicial por la reforma laboral. La Cámara de Apelaciones dejó vigente la normativa y modificó el esquema de intervención judicial, lo que generó una respuesta inmediata de la central obrera.

La CGT anunció una movilización para el 30 de abril Foto: NA

En un comunicado oficial, la CGT cuestionó el fallo y apuntó contra la actuación de los magistrados, al señalar que “sin jueces independientes, no hay justicia posible”. Además, señaló que presentó recusaciones y solicitudes de nulidad al considerar que existió “parcialidad manifiesta a favor del Estado” y “una celeridad inusual” en la resolución.

Ese contexto judicial se añade a los reclamos por salarios, empleo y condiciones laborales, que constituyen el eje de la movilización.

Cómo será la movilización

La movilización contará con la adhesión de la UTEP, La Bancaria, la UOM, Camioneros, SICONARA, UGATT entre otros sindicatos, gremios y organizaciones de diferentes actividades. Distintas agrupaciones políticas y espacios afines al sindicalismo estarán allí presentes.

Camioneros se reunirá desde las 12 en la zona de 9 de Julio y avenida de Mayo. A las 13 horas, La Bancaria concentrará en su sede de Sarmiento al 300 y UGATT en Plaza Mariano Moreno. Por su parte, el sindicato de mensajeros ASIMM prevé reunirse a las 15 horas en Diagonal Sur y Belgrano bajo la consigna: “El trabajo es con derechos o es esclavo”.

“El movimiento obrero tiene que estar de pie y organizado”, sostuvo Cristian Jerónimo días atrás y agregó: “no hay margen para la tibieza”. Desde el ámbito sindical destacaron que la movilización tiene como objetivo manifestar una postura unificada ante la coyuntura económica y laboral.

Marcha de la CGT a Tribunales en contra de la reforma laboral. Foto: NA

Qué servicios se verán afectados por la marcha de la CGT

Algunas líneas de colectivos podrían reducir sus frecuencias según el nivel de adhesión sindical mientras que los trenes esperan interrupciones puntuales en las líneas Sarmiento y Mitre por decisión de La Fraternidad, aunque el resto de los gremios no confirmó una medida conjunta.

Se anticipan paros en la recolección de residuos, dependencias públicas, correo y logística con distinto alcance según cada distrito. Los hospitales tendrán guardias mínimas y el comercio operará con normalidad.

Gremios anunciaron un paro en rechazo a la Reforma Laboral. Foto: El Regional Digital

Por su parte, el sector aéreo no prevé un paro aunque las compañías suelen reorganizar sus operaciones ante conflictos gremiales. ATE mantiene un paro en el Servicio Meteorológico Nacional