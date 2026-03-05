Juan Bautista Mahiques jura como ministro de Justicia. Foto: Presidencia

Juan Bautista Mahiques, flamante ministro de Justicia, anunció que les pidió la renuncia a los titulares de la Inspección General de Justicia (IGJ) y de la Unidad de Información Financiera (UIF).

“Llegué y pedí la renuncia de los funcionarios políticos, porque llego con un equipo“, señaló Mahiques, quien anticipó modificaciones en otras dependencias vinculadas al sistema de control y transparencia del Estado.

“Se les pidió la renuncia formal, son funcionarios que pone la política o el ministro y, cuando el ministro se va, se tienen que ir”, sumó en una entrevista con A24.

Juan Bautista Mahiques es el nuevo ministro de Justicia de la Nación. Foto: NA

En ese contexto, la medida del nuevo ministro alcanza a organismos estratégicos que dependen del Ministerio de Justicia, como la IGJ, que supervisa sociedades y asociaciones civiles; la UIF, que investiga operaciones vinculadas al lavado de dinero; las oficinas Anticorrupción y de Bienes Recuperados; y el Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos (CIPDH).

Sobre la IGJ, Mahiques adelantó que ya se analizan “dos o tres nombres” para cubrir el cargo que actualmente ocupa Daniel Vítolo.

Los desafíos que debe afrontar Juan Bautista Mahiques

Juan Bautista Mahiques se convirtió en el nuevo ministro de Justicia en lugar de Mariano Cúneo Libarona y no es una mera formalidad burocrática, sino un movimiento estratégico que buscará imprimir una impronta técnica y política más afín a la mesa chica del Gobierno.

Si bien el reemplazo se oficializó este miércoles 4 de marzo, los vínculos entre el nuevo ministro y el círculo de hierro de Javier Milei comenzaron a fortalecerse meses atrás.

El desembarco no es individual: Mahiques llega acompañado por Santiago Viola, apoderado nacional de La Libertad Avanza, quien asumirá como secretario de Justicia. Este tándem, que mantiene una relación de amistad de casi dos décadas, será el encargado de reestructurar la dinámica del Ministerio y tomar las riendas de la representación del Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura desplazando a Sebastián Amerio.

La orden impartida por los Milei al nuevo ministro es clara: celeridad y pragmatismo. Mahiques tiene una agenda cargada de urgencias, con tres pilares fundamentales:

Cobertura de vacantes: es la prioridad número uno. Con más de 150 pliegos paralizados, la instrucción es iniciar el proceso de nombramientos comenzando por aquellos fueros cuya negociación sea más sencilla, como el fuero de Familia, para avanzar luego hacia los juzgados con una complejidad política mayor. Sistema Acusatorio: Mahiques buscará profundizar la implementación del sistema procesal acusatorio en todo el territorio nacional. El gran desafío será vencer las resistencias en Comodoro Py, donde las inercias corporativas han frenado avances que ya son una realidad en 17 provincias. Modernización y gestión: más allá de las leyes, el flamante funcionario tiene el mandato de jerarquizar la infraestructura judicial y mejorar la imagen pública del sistema, acercando la Justicia a la ciudadanía mediante una gestión más eficiente.

Con su jura prevista para el mediodía de este jueves 5 de marzo en el Salón Blanco de la Casa Rosada, Mahiques se enfrentará por primera vez al presidente en un acto público dando inicio formal a una etapa donde el Gobierno busca pasar de la retórica a la consolidación de una estructura judicial que le responda con eficacia y profesionalismo.