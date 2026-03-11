Preocupación en la UIA por las declaraciones de Milei sobre la industria nacional:

El presidente anunció que llevará el tratamiento del acuerdo comercial al Congreso. Foto: Cada Mañana

La Unión Industrial Argentina (UIA) realizó un comunicado oficial para referirse a los dichos de Javier Milei en la inauguración de la “Argentina Week” en Estados Unidos, un evento cuyo objetivo fue atraer inversiones al país. El presidente dijo que “aquellos que defienden la industria nacional son unos chorros” y desde la entidad mostraron malestar y preocupación por sus dichos.

“Desde la Unión Industrial Argentina expresamos nuestro profundo malestar y preocupación por las declaraciones del presidente Javier Milei, en las que calificó a “aquellos que defienden la industria nacional” -es decir, también los industriales argentinos- con expresiones que creemos injustas e infundadas porque distorsionan el rol que ha tenido y tiene la industria en la historia económica y social del país", indicó la UIA en el comunicado.

La Unión Industrial Argentina fue muy crítica del Gobierno. Foto: Wikipedia.

“A lo largo y ancho de la Argentina existen miles de empresas industriales -grandes, medianas y pequeñas- que todos los días abren sus puertas y hoy están atravesando un momento muy difícil por la caída de las ventas y la actividad. Detrás de cada una de ellas hay empresarios, trabajadores y familias que sostienen el entramado productivo nacional en contextos muchas veces complejos, y están haciendo un esfuerzo inmenso para adaptarse al nuevo escenario que propone el gobierno nacional”, sostuvo el organismo.

Los dichos de Javier Milei se dieron en un contexto marcado por una tensión con Paolo Rocca, dueño de Techint; y Javier Madanes Quintanilla, de Fate. Sin embargo, desde la UIA no quedaron conformes con lo escuchado por la boca del presidente: “Cuando desde la máxima investidura institucional se utilizan expresiones que descalifican a quienes producen e invierten, se genera un agravio injusto hacia ese esfuerzo cotidiano y se debilita el clima de respeto que la Argentina necesita reconstruir”.

“La Argentina está trabajando para volver a ser un país que atraiga inversiones externas e internas. En ese proceso, los inversores observan no solo las oportunidades económicas, sino también la calidad de la convivencia democrática, el respeto institucional y el clima de negocios que ofrece un país”, sumó.

Y agregó: “Más aún cuando no existe ninguna denuncia ni delito que involucre a las personas o sectores que han sido objeto de estos agravios, tratándose simplemente de una opinión que, al provenir de la máxima autoridad del país, adquiere una relevancia institucional inevitable”. En última instancia, desde la UIA destacaron una “vocación de seguir trabajando por una Argentina que crezca con más inversión, más producción y más empleo, siendo cada día más competitivos, convencidos de que ese objetivo requiere diálogo, respeto y cooperación entre el sector público y el sector privado”.

Javier Milei en la "Argentina Week". Foto: Presidencia

Qué dijo Milei de Rocca y Madanes en la “Argentina Week”

“Todos saben que en las últimas semanas tuve confrontaciones abiertas con Paolo Rocca, con Javier Madanes Quintanilla y con el sector textil. Algún trasnochado quiso mostrar como que nosotros somos anti empresa. Verdaderamente algo que nunca se me hubiera ocurrido, que fuera el ataque a un liberal, pero tenemos enfrente gente mala y además creativa para el mal”, lanzó.

“Rocca y Madanes, en connivencia con políticos ladrones, atacaron a los argentinos. Pero eso se terminó, la Argentina corrupta”, añadió con contundencia frente a decenas de empresarios.

“No sé si es la mejor estrategia pegarle así a empresarios tan conocidos”: las reacciones al discurso de Milei en EEUU

“A los americanos nos gusta que se hable directo: si algo cuesta 10 y se vende por 50, está mal. Y el Presidente lo dice. Yo lo aplaudo por eso”, dijo a Infobae un alto ejecutivo de una multinacional ligada al rubro energético. “No conozco del todo a lo mencionados, pero me gusta el énfasis y las cosas claras”, agregó.

Por otra parte, otro empresario, pero del rubro tecnológico, dijo que lo que escuchó fue “Javier siendo Javier, está bien lo que dice porque lo piensa”, aunque advirtió: “Es el estilo del Presidente y a los empresarios no nos gusta que se nos señale. Nombra a dos pero es una manera de hablarnos a todos, de decir que hay que adaptarse, que los tiempos cambiaron. Mucho empresario grande se acostumbró a hacer las cosas de una forma y no quieren cambiar. Y Milei dice que las cosas cambiaron”.

Javier Milei en la "Argentina Week". Foto: Presidencia

Uno de los asistentes cuestionó la fuerte crítica del presidente a los empresarios industriales y consideró que lo expuesto en el Congreso había sido suficiente. “Acá la gente vino a entender la cambios, a ver cuánta confianza despierta Argentina. No sé si es la mejor estrategia pegarle así a empresarios tan conocidos”, soltó.