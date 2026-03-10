El presidente brindó un discurso frente a empresarios acompañado de su comitiva y un grupo de diez gobernadores aliados. Foto: Captura de pantalla Oficina del Presidente

Javier Milei brindó un discurso en la apertura de la “Argentina Week”, un evento destinado a atraer inversores al país y que contó con la presencia de empresarios como Jamie Dimon, CEO del JP Morgan. El presidente estuvo acompañado de su comitiva y un grupo de diez gobernadores aliados, con vistas a regresar al país este miércoles 11 de marzo haciendo escala en Chile para presenciar la asunción de José Kast, el nuevo mandatario.

En el marco de la “Argentina Week 2026” celebrada en Nueva York, el presidente Javier Milei presentó su visión de gestión ante una audiencia de inversores internacionales. El mandatario insistió en su objetivo de transformar al país y expuso el marco ético que, según asegura, rige la toma de sus decisiones.

“Tenemos como objetivo hacer de la Argentina el país más libre del mundo, pero la forma de alcanzar los objetivos que les planteo a cada uno de mis ministros es que no todos los instrumentos de política son aceptables. Es decir, hay restricciones morales. Cuando uno hace lo que es justo, la economía prospera. Sin embargo, cuando uno por conseguir algún resultado de corto plazo aplica medidas que son injustas, eso tarde o temprano termina mal”, sostuvo.

Durante su alocución, el jefe de Estado ratificó su postura crítica hacia referentes del sector industrial apuntando nuevamente contra Paolo Rocca (Techint) y Javier Madanes Quintanilla (Fate). En un mensaje dirigido a los presentes y a su equipo económico -donde llegó a asegurarle al presidente del Banco Central que “te van a salir los dólares por las orejas”-, Milei enfatizó: “Se terminó la Argentina corrupta”.

Al referirse a sus disputas recientes, sostuvo: “Todos saben que en las últimas semanas tuve confrontaciones abiertas con Rocca, con Madanes Quintanilla y con el sector textil. Como nadie me puso una cara visible no los puedo atacar de manera directa, pero sí puedo decir que los otros dos son empresarios prebendarios. Quizás Rocca y Madanes Quintanilla, en connivencia con políticos ladrones, atacaron a los argentinos durante muchos años, pero se terminó. Se terminó esto, se terminó la Argentina corrupta”.

El Presidente se centró particularmente en el caso de la firma Fate cuestionando la política de protección arancelaria que, a su criterio, funciona como una herramienta de extorsión. Al respecto, argumentó: “Si (a Madanes Quintanilla) no le manteníamos la barrera, nos iba a tirar 920 trabajadores a la calle un día antes de tratar la reforma laboral... y nos tiró 920 trabajadores a la calle, esto no es un juego de niños. Si la consecuencia del sistema es una barrera comercial eso es un robo. Ese robo solamente puede ocurrir porque lo permite la violencia del Estado. Consecuentemente, no lo hace gratis. ¿Acaso se creen que en el Estado hay ángeles?”.

Javier Milei en la Yeshiva University.

Para finalizar, Milei esbozó su teoría sobre la liberalización del consumo y sus efectos en la macroeconomía “Si les devuelvo la libertad a los argentinos, que puedan disponer libremente de sus ingresos, obviamente van a asignar los recursos donde les conviene más y entonces van a pagar los neumáticos más baratos, quedará dinero disponible y lo gastará en otros bienes, por lo cual va a haber eficiencia económica”.

Sumado a eso, cerró su intervención con una proyección sobre el impacto en el bienestar general. “Eso va a implicar que los salarios sean más altos porque los trabajadores van a sectores más productivos y al mismo tiempo pagan bienes más baratos. Es decir que aumentan los salarios reales, aumenta el bienestar, en el medio hay menos corrupción, hay menos robo y se benefician 48 millones de personas”.

Javier Milei en la Universidad Yeshiva: el presidente afirmó que “vamos a ganar” la guerra contra Irán

En el marco de su gira internacional por Estados Unidos, Javier Milei brindó un discurso este lunes en el Auditorio Lamport de la Universidad Yeshiva, una institución privada judía de Nueva York. Allí, el presidente habló ante estudiantes y miembros de la comunidad y ratificó su posición: “Me siento el presidente más sionista del mundo”.

Durante su intervención, Milei volvió a manifestar su respaldo a Israel y a Estados Unidos en medio de la tensión creciente en Medio Oriente, marcada por los enfrentamientos con Irán, a la vez que afirmó: “Vamos a ganar la guerra”.

Javier Milei en la Yeshiva University.

En tanto, reafirmó que Irán es “enemigo” de la Argentina. “Nos han metido dos bombas, una en la AMIA y otra en la Embajada de Israel. Por lo tanto, digamos, son nuestros enemigos. Además tengo una alianza estratégica con Estados Unidos e Israel”, expresó Milei.

La actividad tuvo lugar en el auditorio Lamport de la universidad, una de las instituciones académicas judías más importantes del mundo. Según indicó la agencia AJN, el presidente abordó cuestiones económicas y geopolíticas, a la vez que sostuvo que el actual escenario internacional no responde únicamente a factores energéticos, sino también a disputas estratégicas más amplias.