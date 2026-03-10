El presidente brindó un discurso previo a la inauguración de la Argentina Week 2026 Foto: Captura de pantalla Oficina de Presidente

En el marco de la Gala Anual J100 organizada por el periódico The Algemeiner en Nueva York en la noche del lunes 9 de marzo, Javier Milei participó como orador principal aprovechando el escenario para ratificar su alineamiento geopolítico con Estados Unidos e Israel. Durante su discurso, el mandatario hizo hincapié en la necesidad de que las naciones occidentales adopten una posición firme frente a los conflictos globales, en especial respecto a la crisis en Medio Oriente.

Al referirse a la situación regional, Milei no evitó la confrontación discursiva: calificó como “cobardía” y “cálculo político” la actitud de gran parte de la comunidad internacional tras los ataques del 7 de octubre de 2023. En este sentido, sostuvo que el respaldo a Israel y Estados Unidos en el conflicto actual no responde a una conveniencia táctica, sino a una cuestión de principios: “No hay prurito alguno en hacerlo”.

El eje central de su discurso giró en torno a lo que definió como “la moral como política de Estado”, una bajada de línea que utilizó como bandera de La Libertad Avanza de cara a 2025 en la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso que según él, consiste en tres pasos para el ejercicio del poder: la moral, la eficiencia económica y la utilidad política. Según el mandatario, la “política tradicional” operó históricamente de forma inversa priorizando la conveniencia electoral sobre la rectitud moral, lo que, a su juicio, llevó “a la ruina” a diversos países, incluida Argentina en el pasado.

Además, el jefe de Estado argumentó que este criterio de gestión no es solo una postura ética, sino una estrategia eficaz para lograr resultados económicos concretos. “Si uno hace lo que es justo, a la larga también termina teniendo utilidad política”, planteó. En este punto, vinculó su agenda local con esta “brújula” moral, destacando indicadores de su gestión -como la baja de la inflación y el crecimiento económico- como pruebas de que el ordenamiento de sus prioridades está dando resultados positivos.

Javier Milei en la Yeshiva University. Foto: REUTERS

Finalmente, el presidente cerró su intervención con una advertencia sobre el estado de la civilización occidental. Ante un auditorio compuesto por referentes de la política y el mundo financiero, Milei afirmó que Occidente está “en peligro” y llamó a proteger el legado de respeto a la vida, la libertad y la propiedad privada. “No podemos fallarle a este mandato”, concluyó.